  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’nin kırmızı çizgisi Doha’dan dünyaya ilan edildi! Suriye masasında kritik uyarılar yapıldı

Arif Kocabıyık tutuklandı

Ekonomide yeni dönem sinyali! Kalıcı güç için kritik mesaj

Trump vurgusu dünya gündemini şaşırttı! Fidan’dan Doha’da net mesaj

Türkiye suyun başkenti oluyor! İstanbul dünya sahnesine çıkıyor

Ailelere büyük görev düşüyor! İletişim Başkanı Duran'dan çocuklar için altın öğütler

Siyonistler hain Ebu Şebab’ın veliahtını atadı! İşte İsrail’in yeni tetikçisi

Türkiye zor küresel şartlarda nasıl fark attı! Rakamlar gerçeği gözler önüne serdi!

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Çalışanların yüzde 50’si asgari ücretli! Evli ve 2 çocuklu işçinin geçimini esas alalım!
Yerel Aç kalan dağ keçisini elleriyle besledi
Yerel

Aç kalan dağ keçisini elleriyle besledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Coşkun Uzun, doğada yanına gelen dağ keçisini elleriyle besledi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde yaşayan Coşkun Uzun, doğada vakit geçirmek amacıyla arkadaşlarıyla Kazankaya Kanyonu'na gitti. Yanına atıştırmalıklar alan Uzun, kendisine yaklaşan dağ keçisine yanında getirdiği yiyecekleri verdi. Uzun'un arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Coşkun Uzun, "Köyümüz doğal güzellikleri ve turistik alanlarıyla bilinir. Kanyona arkadaşlarımla oturmak için gitmiştik. Karşıma aniden keçi çıktı. Şaşırdım. Televizyonda görüyordum. Fındık, cips verdim, elimle besledim. Yavrusu biraz yabaniydi, kaçtı. Anne keçi üzerime tırmanmaya başladı. Ağzıma cips alıp verdim, gitmemeye başladı. Keçiye ‘Kızım' diye hitap ettim. Arkadaşım videomu çekmiş. Değişik bir ambiyans oluştu" dedi.

Dağ keçilerine özenen çiftlik keçilerini çıktıkları dağdan itfaiye kurtardı
Dağ keçilerine özenen çiftlik keçilerini çıktıkları dağdan itfaiye kurtardı

Yaşam

Dağ keçilerine özenen çiftlik keçilerini çıktıkları dağdan itfaiye kurtardı

Keçileri kaçıran çobanın imdadına ormancılar yetişti! Kaçan keçiler dronla bulundu
Keçileri kaçıran çobanın imdadına ormancılar yetişti! Kaçan keçiler dronla bulundu

Yerel

Keçileri kaçıran çobanın imdadına ormancılar yetişti! Kaçan keçiler dronla bulundu

Dağ keçileri evlerin arasında böyle gezindi
Dağ keçileri evlerin arasında böyle gezindi

Yaşam

Dağ keçileri evlerin arasında böyle gezindi

Dağların sessiz sahipleri mercek altında! Erzurum’da yaban keçileri için kritik çalışma
Dağların sessiz sahipleri mercek altında! Erzurum’da yaban keçileri için kritik çalışma

Yerel

Dağların sessiz sahipleri mercek altında! Erzurum’da yaban keçileri için kritik çalışma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23