Aç kalan dağ keçisini elleriyle besledi
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Coşkun Uzun, doğada yanına gelen dağ keçisini elleriyle besledi.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde yaşayan Coşkun Uzun, doğada vakit geçirmek amacıyla arkadaşlarıyla Kazankaya Kanyonu'na gitti. Yanına atıştırmalıklar alan Uzun, kendisine yaklaşan dağ keçisine yanında getirdiği yiyecekleri verdi. Uzun'un arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Coşkun Uzun, "Köyümüz doğal güzellikleri ve turistik alanlarıyla bilinir. Kanyona arkadaşlarımla oturmak için gitmiştik. Karşıma aniden keçi çıktı. Şaşırdım. Televizyonda görüyordum. Fındık, cips verdim, elimle besledim. Yavrusu biraz yabaniydi, kaçtı. Anne keçi üzerime tırmanmaya başladı. Ağzıma cips alıp verdim, gitmemeye başladı. Keçiye ‘Kızım' diye hitap ettim. Arkadaşım videomu çekmiş. Değişik bir ambiyans oluştu" dedi.