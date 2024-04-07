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Medya Aç dedikleri millete abonelik satışı! Cem Yılmaz para için yeni oltasını açtı
Medya

Aç dedikleri millete abonelik satışı! Cem Yılmaz para için yeni oltasını açtı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 17:49:00 - 2024-04-07 17:50:36
Aç dedikleri millete abonelik satışı! Cem Yılmaz para için yeni oltasını açtı

Her fırsatta ekonomik kriz çığırtkanlığı yaparak milletin aç olduğunu iddia eden CHP yandaşı Cem Yılmaz, paralı abonelik açtığını duyurdu.

Ramazan ayının ilk gecesinde alkol fotoğrafı paylaşarak tepki çeken komedyen Cem Yılmaz, X (Twitter) platformunda ücretli abonelik sistemini açtığını duyurdu.

Siyasete girmekten çekinmeyen her fırsatta 'hayat pahalılığı var' diyerek 'halkçılık' edebiyatı yapan CHP yandaşı Cem Yılmaz, aç olduğunu iddia ettiği millete abonelik satışı yapmaya başladı.

Milletin üzerinden kendisine yeni para alanı açtı

Para için yeni oltasını açan komedyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık X’de abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar, videolar ve size özel haberler paylaşacağım. Teşekkürler X.” İfadelerini kullandı.

Abone olan üyelere özel duyuru yapan Yılmaz, özel içeriklere herkesten önce ulaşmak isteyenlere ayda 79,99 TL'ye bu hizmeti sunacak.
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Abonelik nedir?

Abonelikler, X'te takip ettiğiniz kişileri desteklemenin ve onlarla iletişimde olmanın bir yolu olarak bonus içeriklere, özel önizlemelere ve ayrıcalıklara erişim sağlamak için ödeme yapma seçeneği sunar.

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ata

reise uzanan eller kırılacak....
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