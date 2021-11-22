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Yerel Aç ayı şehre inip yiyecek aradı!
Yerel

Aç ayı şehre inip yiyecek aradı!

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormandan merkeze inen yavru boz ayı vatandaşların arasında yiyecek aradı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 22:17:00 - 2021-11-22 22:20:47

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi.

Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmenin mümkün olduğu Sarıkamış’ta, annesi olmadan yalnız başına yiyecek bulmak için merkeze inen yavru boz ayı vatandaşlara aldırış etmeden yiyecek aradı. İstinat duvarından salınarak inen yavru ayı, çöpte yiyecek bulamayınca koşarak evlerin arasına girdi.

Otlarla karnını doyurmaya çalıştı

Burada yerlerde yetişen otlarla karnını doyurmaya çalışan yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre yiyecek arayan ancak bulamayan yavru ayı, daha sonra geldiği koşarak ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.

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