AB'yi titreten açıklama: Ruble ödemesi yoksa gaz da yok

Rusya Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart tarihinde doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Konu ile ilgili ikinci açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Pebkov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğalgazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirdi.

"Süreçle ilgili çalışmalar sürüyor"

Rus gazının Batılı ülkelere rubleyle satılmasına yönelik süreçle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, "Gazprom ve ilgili birimler ödeme yöntemleri geliştiriyor, bunun ardından net bir zaman, takvim belirlenecektir." şeklinde bilgi verdi.

"Gazı bedavaya vermeyeceğiz"

Peskov, Avrupalı ülkelerin Rus gazı için rubleyle ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın atacağı adımlara ilişkin, "Gazı bedava vermeyeceğiz, burası kesin. Mevcut durumumuzda hayırseverlik yapmak pek mümkün ve mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa karara tepkili

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ödemelerinde rubleye geçme talebinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti.