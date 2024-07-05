AB'yi çileden çıkaran o kare: Ateş püskürdüler... Tedirgin eden ziyaret paylaşımı herkesi ayağa kaldırdı!

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Orban ile Moskova'da görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Buraya yalnızca uzun dönemli ortak olarak değil, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanı olarak geldiniz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığında ülkesinin Ukrayna konusundaki barış planını sunduğu bir konuşma yaptığını anımsatan Putin, “Konuşmamdan muhtemelen haberdarsınızdır. Orada olası bir barışçıl çözüme ilişkin yaklaşımımızı ortaya koyduk. Ukrayna ile ilgili nüansları konuşmak için geldiniz. Umarım sizin ve AB’nin pozisyonu konusunda bilgi vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Macaristan arasındaki ticaret hacminde önemli bir düşüş yaşandığını kaydeden Putin, "Ama genel olarak üzerinde çalışılacak şeyler bulunuyor ve ortak projeler hayata geçiriyoruz. Her halükarda konuşacak konularımız var." diye konuştu.

Putin, Orban’ı ve Macar heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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"BU GÖRÜŞMEMİZ DAHA ÖZEL"

Macaristan Başbakanı Orban ise Putin ile son yıllarda birçok kez görüştüklerini belirterek, "Ancak bugünkü görüşmemiz diğerlerine göre daha özel." dedi.

Ukrayna krizine değinen Orban, "Bununla ilgili her iki tarafla da görüşebilen ülke sayısı gittikçe azalıyor. Yakında Macaristan, Avrupa'da her iki tarafla da görüşebilen tek ülke olacak. Sizinle bazı önemli konuları görüşmek ve Avrupa için bazı önemli konularla ilgili pozisyonunuzu duymak istiyorum." diye konuştu.

AB YÖNETİMİNDEN ORBAN'A TEPKİ

Orban'ın Rusya ziyareti AB yönetiminin tepkisine neden olmuştu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısında bulunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, "Orban, Moskova'yı ziyaret ediyor. Putin, yatıştırılarak durdurulamaz. Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın yolunu ancak birlik ve kararlılık açacaktır." ifadesini kullanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Başbakan Orban, Moskova'yı ziyaret etmek için AB Konseyinden herhangi bir talimat almadı. Bu pozisyon, AB ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasındaki resmi temasları kapsamıyor. Dolayısıyla Macaristan Başbakanı, hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor." demişti.

BUDAPEŞTE-BRİKSEL-MOSKOVA HATTI

Macaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmıştı. Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşmüştü.

AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

Macaristan ile AB arasında, Ukrayna-Rusya savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.