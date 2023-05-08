AB’ye selam çaktı! Bay bay Kemal Türkiye’yi şikayet etti!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ARD'ye verdiği demeçte Türkiye hakkında karamsar bir tablo çizdi. Kılıçdaroğlu, "Demokrasimiz kan kaybetti. AB'nin tüm demokratik standartlarını uygulayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'ya iş birliği sinyalleri vermeyi sürdürüyor.

Daha önce yaptığı açıklamada, dış politikada rotasını yeniden belirleyeceği Türkiye'yi Batı'ya yaklaştıracağını anlatan Kılıçdaroğlu, Alman ARD televizyonuna demeç verdi.

Batı'ya Türkiye şikayeti: Demokrasimiz kan kaybetti

Röportajında Türkiye hakkındaki şikayetlerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Demokrasimiz kan kaybetti." iddiasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklık kurma mesajları gönderen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

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"AB'nin tüm demokratik standartlarını uygulayacağız"

Yeni bir fasıl açmalarını beklemeden, AB'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağız.

"Hapishaneden çıkarılmalılar"

Tutuklu bulunan bazı isimlerle ilgili bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni (AİHM) işaret etti:

Siyasi tutuklularla ilgili olarak AİHM'in kararı var: Hapishaneden çıkarılmalılar. Bu Avrupa kararları uygulansaydı zaten herkes özgür olurdu.

"Olaf Scholz gibi olmak bir onurdur"

CHP Lideri'ne, Almanya Başbakanı işaret edilerek, "Türkiye'nin Olaf Scholz'u musunuz?" diye bir soru da yöneltildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şu şekilde oldu:

Olaf Scholz gibi olmak bir onurdur. Aslında ben sessiz bir insanım. Kolay kolay sinirlenmem. Mevcut bir soruna odaklanırım, çözmeye çalışırım. Çözümümü de halkla paylaşıyorum.

Biz altı muhalefet partisi, AB tarafından öngörülen tüm demokratik standartların getirilmesi için mücadele etmek üzere bir araya geldik.