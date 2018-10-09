AB’ye karşı ortak rest

Macaristan’a iki günlük çıkarma yapan Başkan Erdoğan, Budapeşte’de baş tacı edildi. Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüşmesinin ardından Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelen Erdoğan, ortak basın toplantısında dost Macaristan’a teşekkür etti. Her iki lider de AB’nin üyelik konusunda kendilerini oyaladığını yinelerken, Erdoğan, “1963’ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı” dedi. Başbakan Orban da, “AB dürüst davranmıyor. Birçok müzakere faslı açtık ama bunların hiçbiri kapatılmadı” ifadelerini kullandı.

Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Başkent Budapeşte’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Ader, Erdoğan’ı kapıya kadar uğurladı. Başkan Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de bir araya geldi.

Macaristan’a FETÖ teşekkürü

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ilk söz alan Erdoğan, sözlerine dost ülke Macaristan’a başta FETÖ ve AB olmak üzere her konuda sergiledikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Erdoğan, şöyle devam etti: “Çanakkale Savaşı’nda hayatlarını yitiren Macar askerlerinin anısına, Gelibolu’da dikilecek anıt tarihi dostluğumuzun ülkemizdeki sembolü olacaktır. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız. Türk Hava Yollarımızın Macaristan’la ortak bir çalışmaya gidip, örneğin Budapeşte’den Hindistan-Mumbai’ye, buradan non-stop gitme imkanını da sağlama konusunda Sayın Başbakan’a sözümüzü verdik, bu adımı da atma imkanımız olacaktır.”

AB’de sabır noktasındayız

AB ile üyelik müzakerelerine de değinen Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: Erdoğan: “1963’ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı. Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Alacaksınız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin. Şu anda sabır noktasındayız, sonu hayır olur diyorum.”

Suudiler ispat etmek zorunda

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili sorulara da cevap veren Erdoğan, şunları ifade etti: “Başkonsolosluk yetkilileri ‘buradan çıktı’ demekle kendini kurtaramaz. Havaalanın giriş-çıkışları inceleniyor. Giriş çıkışlarda Suudi Arabistan’dan gelen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili Başsavcılık her türlü çalışmasını, araştırmasını, her şeyi yapıyor. İlgili merciler onlarda bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz.”

Güvenliğimiz Türkiye’den başlar

Viktor Orban da Macaristan’ın güvenliğinin Türkiye ile doğrudan ilişkisi olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Türkiye’de istikrarlı bir hükümetin başta olması Macaristan’ın da güvenliğinin garantisi. Türkiye, Macaristan gibi göç yollarının üzerinde. Türkiye’nin bölgede barışı tesis edebilecek bir istikrara sahip olması ve yasadışı göçü bölgeden uzak tutabiliyor olması bizim için çok önemli.”

AB ikimize de dürüst davranmıyor

AB ile ilişkilere de değinen Orban, “AB dürüst davranmıyor. Birçok müzakere faslı açtık ama bunların hiçbiri kapatılmadı. Bu konuda Macaristan Türkiye’nin yanında oldu ve olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Orban ayrıca, Türk ekonomisinin dünyadaki en büyük ekonomilerden biri olduğunu belirtti ve “Macar ekonomisi, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini görmezden gelemez” değerlendirmesinde bulundu.