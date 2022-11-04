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Medya Abuzer Kömürcü'den Kurtlar Vadisi itirafı: Çok pişman oldular
Medya

Abuzer Kömürcü'den Kurtlar Vadisi itirafı: Çok pişman oldular

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü Muhammed Cangören'den unutulmaz diziyle ilgili çarpıcı itiraflar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 15:14:00 -
Abuzer Kömürcü'den Kurtlar Vadisi itirafı: Çok pişman oldular

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin oyuncu kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Birçok usta ismin kamera karşısına geçtiği yapımda Muhammed Cangören'de rol almıştı. ''Abuzer Kömürcü'' karakteriyle adeta unutulmaz olan Cangören, Sedat Tulumdaş'ın sunduğu Kim Seslendirdi programının konuğu oldu. Ünlü oyuncu  Abuzer Kömürcü karakteri hakkında itiraflarda bulundu.

Cangören konuyu ''Kurtlar Vadisi'nde kendimi izlerken ben de şaşırıyordum, bu nasıl adam diye'' sözleriyle anlatmaya başlatı. Karakterinin bu kadar uzun süre dizide kalmasına şaşıran Cangören, ''3 bölüm diye anlaştım 38 bölüm oynadım.'' dedi.

''Abuzer Kömürcü karakterinin gözlük ve kıyafetini bizzat kendim seçtim.'' diyen Cangören ''Daha sonra senaristler beni öldürdüğüne pişman olmuş.'' itirafında bulundu.

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