Abubekir Aksaç CHP Hakkari Çukurca belediye başan adayı oldu
Abubekir Aksaç CHP Hakkari Çukurca belediye başan adayı mı oldu? sorusu soruluyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de CHP Hakkari ilçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. Peki CHP Hakkari Çukurca belediye başkan adayı kim oldu?19 Aralık 2018 Çarşamba 09:18
CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adaylarının da belli olduğu PM toplantısında Abubekir Aksaç CHP Hakkari Çukurca belediye başan adayı oldu.
CHP Hakkari Çukurca belediye başkan adayı Abubekir Aksaç
CHP Hakkari Şemdinli belediye başkan adayı Mirpenç Uysal
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