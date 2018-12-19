CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adaylarının da belli olduğu PM toplantısında Abubekir Aksaç CHP Hakkari Çukurca belediye başan adayı oldu.

CHP Hakkari Çukurca belediye başkan adayı Abubekir Aksaç

CHP Hakkari Şemdinli belediye başkan adayı Mirpenç Uysal