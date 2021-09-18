ABÜ Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreAnkara Bilim Üniversitesi'ne; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacak. İlana konu olan kadrolar tam zamanlı.



2547 sayılı Kanun’un 23, 24, 26.maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayların;



Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgesi, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), doçentlik belgesi (Prof. adayları için), yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ve istenen miktarda CD ile birlikte (Prof. Adayları 6 adet, Dr. Öğ. Üyesi adayları 4 adet) Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir (Dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ayrıca eklenecektir).Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Ankara Bilim Üniversitesi sorumlu değildir.



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