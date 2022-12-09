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Ekonomi Abramoviç'in Türkiye'de akaryakıta ödediği para dudak uçuklattı
Ekonomi

Abramoviç'in Türkiye'de akaryakıta ödediği para dudak uçuklattı

Ukrayna savaşının ardından Türkiye'ye gelen ve işlerine burada devam eden Rus milyarder Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse"e, Marmairis'te 27 milyon liralık akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 08:30:00 -
Abramoviç'in Türkiye'de akaryakıta ödediği para dudak uçuklattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse"e, 27 milyon liralık akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Bir süredeki Güney Ege'de bulunan 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Cruise Port Limanının büyük iskelesine yanaştırıldı.

Limanda yürüyüş yapan turistler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla mega yatın fotoğraf ve videolarını çekti.

İki gün sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan getirilen yaklaşık 30 tankerden 1 milyon 170 bin litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali yapıldığı belirtildi. Yakıt ikmali için yaklaşık 27 milyon 225 bin lira ödeneceği kaydedildi.

Yaklaşık 340 milyon avro harcanarak yapılan yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lükse sahip.

Öte yandan Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat Marmaris açıklarına demirlerken, 86 metre uzunluğundaki Malezya bayraklı mega yat "Pacific X" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesine yanaştı.

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