Aboubakar'ın yerine taraftarın sevgilisi geliyor!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, yeni başkan Hasan Arat önderliğinde çıkış yakalamak istiyor. Siyah-beyazlı kulüp, 5 isim için radikal bir karar alarak kadro dışı bırakıldıklarını açıklamıştı. O isimlerden birisi olan Vincent Aboubakar'ın yerine gelmesi muhtemel olan yıldız futbolcu, taraftarları heyecana boğdu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, yeni başkan Hasan Arat önderliğinde çıkış yakalamak istiyor. Siyah-beyazlı kulüp, 5 isim için radikal bir karar alarak kadro dışı bırakıldıklarını açıklamıştı. O isimlerden birisi olan Vincent Aboubakar'ın yerine gelmesi muhtemel olan yıldız futbolcu, taraftarları heyecana boğdu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından önce tecrübeli çalıştırıcı ile ardından yerine gelen Burak Yılmaz ile yollarını ayırmıştı.

Kötü gidişatın önüne geçemeyen Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim ise olağanüstü genel kurula gidileceğini açıklamıştı.

Yılmaz'ın ardından efsane futbolcu Rıza Çalımbay ile anlaşan Kara Kartal'da başkanlık koltuğuna ise Hasan Arat oturmuştu.

TRANSFER HABERLERİ HEYECANLANDIRDI

Başkan Arat'ın hem Chelsea ile hem de PSG ile işbirliklerinin olması, oradan futbolcu gelme ihtimali karşısında taraftarları heyecanlandırmıştı.

5 KİŞİ KADRO DIŞI!

Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe'ye evinde 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın yıldız isimleri yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABOUBAKAR'IN YERİNE...

Kadro dışı kalan isimlerden birisi olan Aboubakar'ın Suudi Arabistan kulüpleri ile görüştüğü ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği ve başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifi anında geri çevirdiği iddia edilmişti.

Ayrıca, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" ifadelerini kullandığı ifade edilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü, basında çıkan "Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" iddialarıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada, Başkanımız Hasan Arat'ın transferler konusunda bazı isimlere onay verip bazı isimleri veto ettiği şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

"Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

BU SEZON WEGHORST

Bu sezon kiralık olarak forma giyindiği Hoffenheim'de 14 maçta forma giyen Hollandalı yıldız 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre aktif olarak 9 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.