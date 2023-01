Aboubakar'dan Fenerbahçe sinyali

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımda yaşadığı şampiyonlukları tekrar yaşamak için hazır olduğunu söyledi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kamerunlu oyuncu, "Beşiktaş'a dönmek benim için her zaman mutluluk verici. Burası benim için bir aile. Kulübü ve şehri tanıyorum. Buraya üçüncü kez geldim. Eski mutlulukları yaşamak ve takımıma katkı sağlamak için hazırım. Tekrar dönmeme vesile olan başkanımıza, hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.



"Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım"



Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunun son haftalarında sakatlığı gerekçesiyle oynamaması ile ilgili tartışmalara değinen Aboubakar, şunları söyledi:

"Bu durumu net olarak konuşmanın zamanı geldi. O sezona çok iyi başladık, Kamerun Milli Takımı'nda bir sakatlık yaşadım. Tedaviye başladık, bir süre tedavim devam etti. Tedavi sonrası Sivas maçında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Takım için orada fedakarlık yaptım. Şampiyonluk yolunda önemli maçlardı. Sivasspor 29. maçtı, 30. maçı oynasam kontratım otomatik devam edecekti. Bu durumla benim oynamamamın alakası yok. Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. Fedakarlık yaparak oynadım. Beşiktaş'la görüşmelerimiz oldu, diğer taraftan da teklifler vardı. Beşiktaş'ı önceliğe koydum her zaman. Futbolun doğal akışı içinde o zaman belli bir anlaşma sağlanamadı. Takıma yardımcı olmak için bazen sakat sakat da oynadım. Sivasspor maçında çok büyük ağrılarla oyundan çıkmak zorunda kaldım. Şampiyonluk için oynamak istediğimi belirttim ama sakatlığım bir türlü düzelmedi."



Takımın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la bir problemi olmadığını vurgulayan Aboubakar, "Sergen Yalçın'la ilgili kötü düşüncem yok. O dönem gelen tekliflerle ilgili onunla konuştum. Sadece böyle konuşmalarımız oldu. Kendisine büyük saygı duyuyorum. Kendisi büyük bir tecrübe, saygı duyduğum önemli bir teknik direktör kendisi." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'daki başarıları unutmuyorum"



Fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu kaydeden Aboubakar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buradaki şampiyonluklarımı, Avrupa'daki başarıları unutmuyorum. Beşiktaş'taki önceki dönemlerimde neşe ve mutluluk içindeydim. Bu yine devam edecek. Kupalar kazanmak için bana gösterilen sevgiye teşekkür etmek için elimden geleni yapacağım ve yine güzel anlar yaşayacağız. Herkesi çok özledim. Çalışanları, takım arkadaşlarımı, kulüp yönetimini. Necip'i çok özledim, benim için çok önemli biri. Burada her zaman bu atmosferde çok mutlu oldum. Tekrar burada olmak mutluluk verici."



"Başka yerlerden de teklifler oldu"



Beşiktaş'a üçüncü kez transfer olmasını değerlendiren Aboubakar, "Burayı tanıyor olmak ve ailem gibi hissetmek. Tanıdığım oyuncular var, bu aile hissiyatı çok önemli. Buradan ayrılırken kalbim açık ve bir gün geri dönebilecek şekilde ayrılmıştım. Başka yerlerden de teklifler oldu. Burayı tanıyorum, biliyorum. Burada daha da başarılı olacağımı ve katkı sağlayacağımı bildiğim için Beşiktaş'a geldim." değerlendirmesinde bulundu.

"Kazanmak için oynamamız gerekiyor"



Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu anlatan Aboubakar, "Gelmeden önce Beşiktaş'ın son 2 maçını izledim. Bence çok iyi bir takımımız ve iyi oyuncularımız var. Her şeyin başı inanmak ve kendine güvenmek. 2020'de de sezon başında gerideydik ve geriden geldik. İnanarak çok zorlu süreci iyi atlattık. Kalitemizi gösterip her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor. İnandıktan sonra her şey mümkündür. Bu takım çok iyi bir takım ve inanarak adım adım şampiyon olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.



Takım içindeki ekip ruhu ile ilgili konuşan Aboubakar, "Bir takım içindeki ruh her takımda farklıdır. Her oyuncu da benzersizdir. Önemli olan birlikte savaşmak ve takım ruhu oluşturmak, istekli olmak. Daha iyi olacağız. Bunu kendi aramızda konuşup grubu daha iyi atmosfere getirmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



"Necip Beşiktaş için iyi bir karakter"



Beşiktaş'ta çok sevdiği arkadaşları olduğuna dikkati çeken siyah-beyazlı oyuncu, "Hayatta bazen tanıştığınız insanlar ailenizin parçası olur. Beşiktaş'ta bu tarzda çok insan var. Necip, N'Koudou, Rosier gibi, Necip saygıyı hak eden çok iyi bir karakter Beşiktaş için. Rosier'i çok seviyorum. Onunla da çok konuştum. Rosier bazen konuşulmaya, dertleşmeye ihtiyacı olan eğlenceli bir karakter. Onunla aramızda çok iyi ve neşeli bir ilişki var. Onun da bazen stresten rahatlaması açısından konuşulmaya ihtiyacı oluyor. Onunla abi kardeş ilişkimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe menajerimle konuştu"



Türkiye'den başka teklifler alıp almadığı yönündeki soruyu Kamerunlu futbolcu, "Fenerbahçe menajerimle konuştu. Ama ben Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir herhangi bir takıma gitmek için ayrılmam Beşiktaş’tan. Başka bir takıma gitmem. Bu hainlik olur. Burası benim için çok önemli. Diğer takımlara saygı duyuyorum ama benim için bu söz konusu olamaz. Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım." şeklinde konuştu.



Selahattin Baki yalanlamıştı



Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki Çaykur Rizespor ile oynadıkları kupa maçının ardından Vincent Aboubakar’la ilgili olarak “Ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık” açıklaması yapmıştı.