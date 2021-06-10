Aboubakar takipçilerini kaybetti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar, dün geceden beri Instagram'da yaklaşık 30 bin takipçi yitirdi.
Beşiktaş'ın kapılarını yeniden açtığı ve adeta futbola geri döndürdüğü Aboubakar, son 10 maça sakatlık bahanesiyle çıkmamış ve sözleşmesinde bulunan "30 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzar" maddesinin devreye girmesini engellemişti.
Kamerunlu futbolcu daha sonra Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'a transfer olmuştu.
Aboubakar, dün geceden beri Instagram'da yaklaşık 30 bin takipçi kaybetti.
Aboubakar'ın eski takım arkadaşları Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve N'Koudou, Josef de Souza da Aboubakar'ı Instagram üzerinde takip etmeyi bıraktılar.
Öte yandan, Beşiktaş Resmi Twitter Hesabı da Vincent Aboubakar’ı takipten çıkardı.