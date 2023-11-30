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Spor Aboubakar derbi sonrası yolcu!
Spor

Aboubakar derbi sonrası yolcu!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 20:25:00 -
Aboubakar derbi sonrası yolcu!

Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisinin ardından İstanbul’dan ayrılacak.

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisine çıkacak... Sonra da çantasını toplayıp Fas'ın yolunu tutacak. Kamerunlı yıldız 11 Aralık gecesi Marakeş'te verilecek Afrika'da yılın futbolcusu ödül töreninde hazır bulunacak.

Yılın Afrikalı oyuncusu adayları şöyle:

Riyad Mahrez (Cezayir, Al Ahli), Andre-Frank Zambo Anguissa (Kamerun, SSC Napoli), Vincent Aboubakar (Kamerun, Beşiktaş), Mohamed Salah (Mısır, Liverpool), Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain), Sofyan Amrabat (Fas, Manchester United), Yassine Bounou (Fas, Al Hilal), Youssef En-Nesyri (Fas, Sevilla), Victor Osimhen (Nijerya, SSC Napoli) ve Sadio Mane (Senegal, Al Nassr).

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