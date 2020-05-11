‘Abonelerden ıslak imza istenmesin’

Akit Ekonomi

Telekomünikasyon ve bilişim sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanlığından, “Telefon, internet ve uydu aboneliği için ıslak imza şartı aranmasın. Dijital ortamdan aboneliğin önü açılsın” talebinde bulundu. Türkiye’nin 400 bin kilometreye yakın fiber altyapısı olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, “Artacak haberleşme yükünü kaldırmamız için adım atılmalı. İnterneti en ücra yerlere götürmek için değişim noktaları oluşturulmalı. Bunun için fiber optik altyapı kaynaklarının ortak kullanımı sağlanmalı” çağrısını da yaptı. Pandemi kaynaklı sıkıntıların telekomünikasyon ve bilişim sektörünü de etkilediğini kaydeden sektör temsilcileri, ”Bizler için de muhtasar, KDV ve sigorta prim desteği verilsin. Gümrük vergileri ise ertelensin” talebini dile getirdi.