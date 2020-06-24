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Aktüel

AB'nin tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci uçak Sudan'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:55:56 -
AB'nin tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci uçak Sudan'a ulaştı

HARTUM (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Sudan'a destek vermek amacıyla tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçağı ülkeye ulaştı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Afrika ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla hava köprüsü kuran AB'nin yardım uçağı, Uluslararası Hartum Havalimanı'na inişinde Dışişleri Bakanı Esma Abdullah, Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, bazı hükümet yetkilileri ile AB üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından karşılandı.

Sağlık Bakanı Tum, yardımın sağlık personelinin yanı sıra koruyucu elbiseler ve tıbbi ekipmandan oluştuğunu belirtti.

AB, 11 Haziran'da Sudan'a 90 ton tıbbi malzeme göndermişti.

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 889'a, ölü sayısı 548'e yükseldi.

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