AB'nin Kızıldeniz misyonu: Kritik bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı! Katılım konusu: İspanya hükümetini böldü

İspanya'nın savunma ve dışişleri bakanlıkları, AB'nin Kızıldeniz'deki askeri misyonuna katılım konusunda anlaşmazlığa düştü.

- İspanya'nın savunma ve dışişleri bakanları Margarita Robles ve Jose Manuel Albares, ülkenin Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlama iddiasıyla başlattığı misyona katılımı konusunda anlaşmazlığa düştü.

El Pais gazetesinde yer alan habere göre Savunma Bakanı Albares, Madrid'in operasyona katılmayacağını açıkça ifade etti. Buna karşılık, Albarez'in açıklamasına rağmen durumun gelecekte değişmeyesi söz konusu.

Haberde, kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğine ve Brüksel'in 'bugüne kadarki en ciddi askeri zorluklardan biri' olarak tanımladığı durum karşısındaki farklı tutumlara dikkat çekildi.

Daha önce Başbakan Pedro Sanchez, Madrid'in 'Prosperity Guardian' operasyonuna katılmak üzere irtibat subayları gönderebileceğini göz ardı etmemişti. Fakat gazetenin Savunma Bakanlığı'ndaki kaynakları bu olasılığı reddetti.

Politico'nun haberine göre AB, Kızıldeniz'e güçlü hava savunma sistemlerine sahip en az üç destroyer ya da fırkateyn göndermeyi planlıyor.

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Önümüzdeki günlerde kesinleşmesi beklenen deniz görev gücünün diğer ülkelerin birlikleriyle birlikte çalışması bekleniyor. Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından başlatılması önerilen misyon, bunu yaparken bölgede Fransa öncülüğünde yürütülen gözlem operasyonunu (AGENOR) temel alacak.

Ne olmuştu?

Albares, İspanya Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "BM'nin bu Ajans'ında (UNRWA) 3 bine yakın çalışan var ve soruşturmaya dahil olanların sayısı 10 kadar. Bu soruşturmayı çok yakından takip edeceğiz ancak İspanya'nın UNRWA ile ilişkisini değiştirmeyeceğiz." dedi.

Albares ayrıca, İspanya hükümetinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik ateşkes çağrısına ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması yönündeki tutumuna tüm milletvekillerinin destek vermesini istedi.

İspanyol Bakan, Filistin devletinin tanınması temeline dayalı iki devletli çözüm ve uluslararası barış konferansı düzenlenmesine ilişkin taleplerini de yineledi.

Öte yandan, UNRWA İspanya Heyeti Başkanı Raquel Marti de İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Uluslararası Adalet Divanının soykırımı önlemek için yardımın ulaşmasını talep ettiği bir silahlı çatışmada UNRWA'ya yapılan yardımın kesilmesi kesinlikle sorumsuzluktur ve Filistin halkını açlıktan ölmeye mahkum eden feci bir tutumdur." şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Fransa, Japonya ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç ve İrlanda, UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.a