AB’nin katliam desteğine bak bir de bu başlığa bak!

Gazete, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün'ün açıklamaları üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

Haberde, Gün'ün "AB ve Türkiye’nin ortak bir amaçta buluşması ve hedefleri gerçekleştirmesi önündeki en önemli engeller, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı alanındadır" ifadelerine yer verilirken, Avrupa Birliği güzellenip, Türkiye hedefe kondu:

“Bu eleştirileri bir an önce ortadan kaldırmak ve sistemimizi iyileştirmek için en başta siyasete yargıdan tamamen el çektirmek, yargıyı tam bağımsız kılmak gerekmektedir”



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