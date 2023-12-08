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Medya AB’nin katliam desteğine bak bir de bu başlığa bak!
Medya

AB’nin katliam desteğine bak bir de bu başlığa bak!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 02:23:00 -
AB’nin katliam desteğine bak bir de bu başlığa bak!

Avrupa Birliği'nin her türlü hukuku çiğnediği, siyonist İsrail'in katliamına destek verdiği şu günlerde, Yeni Asya'cılar, Avrupa'da hukuk olduğunu iddia etti.

Gazete, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün'ün açıklamaları üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

Haberde, Gün'ün "AB ve Türkiye’nin ortak bir amaçta buluşması ve hedefleri gerçekleştirmesi önündeki en önemli engeller, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı alanındadır" ifadelerine yer verilirken, Avrupa Birliği güzellenip, Türkiye hedefe kondu:

“Bu eleştirileri bir an önce ortadan kaldırmak ve sistemimizi iyileştirmek için en başta siyasete yargıdan tamamen el çektirmek, yargıyı tam bağımsız kılmak gerekmektedir”

 
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