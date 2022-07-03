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Dünya AB'nin kararı Gürcistan'ı karıştırdı!
Dünya

AB'nin kararı Gürcistan'ı karıştırdı!

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, Avrupa Birliği’nden (AB) “aday ülke statüsü” alamayan hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa indi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 23:25:00 - 2022-07-03 23:32:06
AB'nin kararı Gürcistan'ı karıştırdı!

Avrupa Komisyonu’nun 17 Haziran’da Gürcistan’a Avrupa Birliği (AB) için “aday ülke statüsü” vermemesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Başkent Tiflis'te binlerce kişi, başkentin ana caddesi Şota Rustaveli'yi trafiğe kapatarak, “Avrupa'ya Doğru” adıyla 24 Haziran’daki hükümet karşıtı protestonun benzerini düzenledi. Hükümeti aday ülke statüsü için yeterli çaba göstermemekle suçlayan göstericiler, hükümetin istifasını isteyerek, "Git, git, git" sloganlarıyla Başbakan İrakli Garibaşvili'yi istifaya çağırdı. Ellerinde AB ve Gürcistan bayrakları taşıyan göstericiler, protestonun sabaha kadar devam edeceğini belirtirken, parlamento ve devlet kurumlarının çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Muhalefet partilerinin temsilcilerinin yer aldığı protestoda konuşma yapan miting organizatörlerinden Şota Digmelaşvili, 24 Haziran'da Garibaşvili'ye istifası için bir hafta süre verildiğini hatırlatarak, saatler sonra vaktin dolacağını ifade etti. Didgemaşvoli, "Planımızdaki bir sonraki adım Hükümet Yönetimi binası önüne gitmek, ancak bu şimdi değil. Geceyi geçirmek için burada altyapıyı düzenledik. Bir birimizi korumalıyız” dedi.

Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü

AB Konseyi Başkanı Charles Michel 23 Haziran’da yaptığı açıklamada, AB liderlerinin AB Komisyonu’nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya “aday ülke statüsü” verilmesi üzerinden anlaştığını duyurmuş, Gürcistan'ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verildiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB’nin Gürcistan’a “aday ülke statüsü” vermeye hazır olduğunu aktarmıştı.

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