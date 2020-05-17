  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'da 483 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trump, Flynn davasında Obama ve yönetimini hedef gösterdi

Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 yetkili görevden alındı

THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 110 bine yaklaştı
için kalan
Aktüel

AB'nin Irak Büyükelçiliğine LGBT bayrağı çekildi

Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşar Haddad, eyleme sert tepki gösterip ivedi şekilde bayrağın indirilmesi ve halktan özür dilenmesi çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:36:53 -
AB'nin Irak Büyükelçiliğine LGBT bayrağı çekildi

İSTANBUL (AA) - Irak'ta ilk defa Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği tarafından, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla büyükelçilik binasında (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) LGBT bayrağı göndere çekildi.

AB'nin Irak Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından LGBT bayrağının göndere çekildiği fotoğrafla birlikte, "Kanada ve İngiltere'nin Irak büyükelçilikleriyle birlikte 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü ve LGBT farkındalığı için bayrağı göndere çekiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşar Haddad, resmi bir kurum tarafından LGBT bayrağının göndere çekilmesine sert tepki gösterip eylemi kınadı.

Haddad, yaptığı yazılı açıklamada, bayrağın dikilmesini sorumsuz ve gayriresmi bir şekilde tanımlayarak, bu davranışla Irak'ın dini ve toplumsal değerlerine ilişkin kırmızı çizgilerin ihlal edildiğini kaydetti.

Söz konusu bayrak eylemiyle Bağdat halkının hislerinin incitildiğine dikkati çeken Haddad, "En kısa zamanda o bayrağın aşağı indirilmesi, özür dilenmesi ve bir daha yaşanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haddad, "Ülkemizde LGBT bayrağının göndere çekilmesine izin vermiyoruz. Irak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar olayın takibinde kalmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı