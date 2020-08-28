AB'nin gözdağının ardından Erdoğan'dan kritik görüşme!

Avrupa Birliği'nin ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konu alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin haklarını sonuna kadar koruyacağını teyit etti.

Doğu Akdeniz'de adil bir çözüm ve diyalogdan yana olduğunu vurgulayan Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Haçlı birliği AB'den Türkiye'ye gözdağı

Arabuluculuk rolüyle Türkiye'ye geri adım attırmaya çalışan Almanya, Türkiye'nin resti çekmesinin ardından tehdit politikasını öne sürdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı desteklemeye çağrısında bulundu.

Atina yönetimi için destek çağrısında bulunan Merkel, "AB ülkeleri, Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk gerekçesiyle Ankara'dan taviz koparmaya çalışan Almanya, daha önce de Atina'ya desteğini açık etmişti.