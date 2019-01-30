0553 313 94 23

Ablukaya alındı! Sahil Güvenlik'i harekete geçiren olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, günübirlik deniz turundan dönüşte üstlerindeki can yelekleriyle görülünce düzensiz göçmen sanılan Japon turistler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 01:06
Ablukaya alındı! Sahil Güvenlik'i harekete geçiren olay

Bitez Mahallesi'nde Bodrum koylarını gezmek için kiraladıkları gezi teknesiyle denize açılan yaklaşık 15 kişilik Japon turist kafilesi, fırtınanın çıkmasıyla kıyıya döndü.

Teknede üstlerinde can yelekleriyle görülen Japon turistler, düzensiz göçmen ihbarları konusunda duyarlı olan Sahil Güvenlik ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Hızla teknenin yanaştığı kıyıyı abluka altına alan ekiplerin incelemesinde üstlerinde can yeleği olan kişilerin Japon turist olduğu anlaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 01:06
  1. japonyo
  2. turist
  3. muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'de esir takası
    1. Yemen'de esir takası
    2. Theresa May'den AB ile müzakere mesajı
    3. ABD'den dikkat çeken açıklama: 2 hafta..
    4. Milan, Piatek'in golleriyle tur atladı
    5. AK Partili Mehmet Özhaseki: Ulus'ta..
    6. Ablukaya alındı! Sahil Güvenlik'i..
    7. Yunanistan'dan Venezuela açıklaması:..
    8. Theresa May'den AB ile yeniden..
    9. Venezuela'ya darbe girişiminden yeni..
    10. Sinema Kanunu Resmi Gazete'de..
    11. Kuveytli milletvekilleri Doğu..
    12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Katar..
    13. Trump'ın danışmanı o suçlamaları..
    14. Sinema Kanunu Resmi Gazete'de
    15. Pompeo Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
    16. "5. Avrupa Birliği Üyesi Güney Avrupa..
    17. AB'den vize ücretlerine zam
    18. AB'den İngiltere'ye "anlaşma..
    19. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    20. Filistin Devlet Başkanı Abbas,..
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama
    ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama