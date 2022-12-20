Ablasının bir tanesi İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Ekrem zırıl zırıl ağlayacak

Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki şovuna tuzluğu kapıp koşan Meral Akşener'in siyaseten nasıl ağır bir yara aldığının önümüzdeki günlerde daha ne anlaşılacağına vurgu yapan Turgay Güler, "Anketlere yansıyan oy kaybını Saraçhane üzerinden toparlamaya çalışan Akşener her şeyi eline yüzüne bulaştırdığının farkında. Ava giderken avlandı" dedi. İmamoğlu'nun da yaptığı şovdan beklediği sonucu alamadığını belirten Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Gözümüzün içine baka baka akılları sıra bizi kandıracaklar. Hadi bizi geçtim, Kemal Bey'i de kandıracaklar. Öyleyse yaslanın şimdi arkanıza ben size olup biteni 'zaman' gözeterek izah edeyim. Biri bu yazıyı Kemal Bey'e de ulaştırırsa sevinirim.

Sanırım kendileri de bu ayrıntıyı gözden kaçırdı. Belki de kaçırmamıştır, umarım kaçırmamıştır.

Ablasının bir tanesi yani İmamoğlu malum karar öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ne diyordu?

'Karar ne çıkarsa çıksın herkesi Saraçhane'ye bekliyorum'.

Karar ne çıkarsa çıksın!

Yani lehte de olsa aleyhte de olsa fark etmez.

Çünkü öncesinden bir hazırlığa girişilmiş besbelli.

Hazırlığın ne olduğunu da tüm Türkiye saatler sonra gördü.

Cevabı belli olan bir soru soralım öyleyse! Peki Meral Akşener de karar ne çıkarsa çıksın Saraçhane'ye gelecek miydi?

Yahu zaten Akşener İmamoğlu'nun çağrısının hemen sonrasında 'yola çıktım, yettim' mealinde bir paylaşımda bulunmadı mı?

Hem de makam arabasının içinden.

Henüz karar açıklanmamıştı. Ablası, Kuzey Marmara yolundan tam gaz İstanbul'a doğru gelmekteydi.

Evet! Ortada henüz İmamoğlu'nun 'mağduriyet türküsü' çığıracağı, Akşener'in de maestroluk yapacağı bir durum söz konusu değildi.

Ama beste önceden yapılmıştı. Tabii ki maestro tarafından.

Kemal Bey nasıl olsa Almanya'daydı. Randevuları iptal edecek, uçak bulacak, yola çıkacak...

Zor işti. O gelinceye kadar da Meral Hanım 'darbeyi' yapmış olurdu.

Plan böyleydi. Ama Kemal Bey bir uçak kiralayıp behemehal Türkiye'ye döndü ve kendisini hedef alan darbeye direndi.

İddia ediyorum; Kemal Bey Almanya programını iptal etmeseydi işler karışırdı.

Neyse!

Kemal Bey gelir gelmez İmamoğlu'nu ziyaret edip '16 milyon' vurgusu yaptı. Hem de defalarca. Mesajı da adresi de belliydi. Hem Akşener'e hem de İmamoğlu'na 'oyunu gördüm' dedi.

Kemal Bey'in verdiği mesaj dakikalar sonra gündem oldu ve tartışılmaya başlandı. Akşener de resti görünce altılı masanın da katıldığı ikinci Saraçhane organizasyonunda '85 milyon' vurgusuyla cevap verdi.

Ve dün. Kemal Bey bazı medya organlarının Ankara temsilcilerini ağırladı. Orada yaptığı değerlendirmede Akşener'i kibarca uyardı.

'Bir partinin başka bir partinin içişlerine karışması doğru değil' dedi.

'Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim, İmamoğlu bana bilgi vermedi' dedi.

'Altılı masa bana -sen aday ol- derse mutlu olurum. Doğal olan masadan birinin aday olması' dedi.

'Ekrem Bey ve Mansur Bey görevlerinin başındadır' dedi.

'Ekrem Bey ve Mansur Bey zamanı geldiğinde aday olmayacaklarını açıklayacaklar' dedi.

Yani Kemal Bey demek istedi ki 'tezgahı gördüm'!

Yani Kemal Bey demek istedi ki 'kimse gelin güvey olmasın'!

Şimdi gelelim bir başka konuya. Peki bu durumda altılı masa dağılır mı?

Hayır dağılmaz! Hiç kimse o masadan ayrılamaz.

Ayrılan kaybeder.

Ya ne olur?

Yazın bir köşeye Kemal Bey aday olur.

Bu arada Akşener'in siyaseten nasıl ağır bir yara aldığını da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Anketlere yansıyan oy kaybını Saraçhane üzerinden toparlamaya çalışan Akşener her şeyi eline yüzüne bulaştırdığının farkında.

Ava giderken avlandı."