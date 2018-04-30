"Abi bunlar şerefsiz vatan haini izin vermeyin"

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik salonda yapılan duruşmaya, tutuklu 20 sanık ile aralarında Baysar'ın da olduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen özel harekat polisi S.O, 15 Temmuz gecesi askeri konvoyu Cizre İlçe Emniyet binası önünde durdurduklarını ve iki subayın ısrarla kendilerinden yolu açmalarını istediklerini söyledi.

ABİ BUNLAR ŞEREFSİZ VATAN HAİNİ İZİN VERMEYİN

Konvoyda yer alan tutuklu sanık binbaşı Murat Yıldırım'ın yanlarına gelerek yolun açılmasını istediğini belirten tanık S.O, şöyle devam etti:

"Binbaşı Murat Yıldırım bize yönelerek 'Yönetime el koyduk yolu açmazsanız sizi gözaltına alırız' dedi. Bir süre sonra Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Osman Gürcan yanımıza gelerek, 'Yolu açmazsanız burayı bombalatırım' dedi. Konvoyun başında bulunan bir kobranın şoförü bana 'Abi bunlar şerefsiz ve vatan haini, bunların geçişine izin vermeyin. Bunlar önce havalimanına, ardından başka bir yere gidecekler. Eğer buradan geçersek ben yolda kobrayı devireceğim' dedi. Biz konvoyun geçişine izin vermedik."

Mahkemede esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Baysar ise sözde "yurtta sulh konseyi"nin görevlendirme listesini kabul etmediğini ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ı geri dönmesi konusunda ısrarla aradığını ifade etti.

DARBENİN SEYRİNE GÖRE HAREKET ETMEDİM

Gürcan'a geri dönmesi konusunda mesaj dahi attığını ileri süren Baysar, şu savunmayı yaptı:

"Hiçbir darbeciyle telefon görüşmem yoktur. Darbenin seyrine göre hareket etmedim. Hain darbe girişimine karşı olduğumu her fırsatta dile getirdim. O gece saat 00.17'de Şırnak İl Emniyet Müdürünü aradım ve 'Bütün kontrol noktalarını kapatın, hain darbe girişimi içinde yer alanlara izin vermeyin' dedim. Çakırsöğüt'ten iki taburun çıktığını ise saat 00.25'te öğrendim. Şırnak Valisini arayarak her fırsatta devletimin yanında olduğumu söyledim. Ülkeme ve milletime bağlı, terörle mücadele etmiş birisiyim.Türkiye'de ilk yakalanan Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'dır. FETÖ terör örgütü ve yurtta sulh konseyi ile hiçbir alakam yoktur. ByLock ya da Eagle programı bende yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme, diğer sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.