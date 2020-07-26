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Dünya

ABD'yi yanına alıp Türkiye'ye gözdağı vereceklerdi! Yunanı sarsacak haber

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan ile Ege Denizi'nde ortak tatbikat yapacağına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:17:00 - 2020-07-26 22:19:15
ABD'yi yanına alıp Türkiye'ye gözdağı vereceklerdi! Yunanı sarsacak haber

Yunanistan'ın ABD ile Ege Denizi'nde ortak tatbikat yapacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Bazı haber sitelerinde ABD donanmasının en önemli güç unsurlarından biri olan Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi'nde Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak üzere rotasını Girit Adası'na çevirdiğine ilişkin haberler yer aldı.

Söz konusu haberlerde 12 ABD Savaş gemisi eşliğinde bu sabah Süveyş Kanalı'nı geçen Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi’nde Yunanistan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık on gün sürecek ortak tatbikat yapacağı belirtildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu haberler gerçeği yansıtmıyor.

Herhangi bir tatbikat planı yok

Uçak gemisinin beraberinde 3 ABD savaş gemisi refakatinde Cebelitarık Boğazı'na intikal ettiği belirtilirken, Ege Denizi’nde Yunanistan unsurları ile herhangi bir tatbikatın planlı olmadığı vurgulandı.

Buna karşılık Eisenhower uçak gemisinin önümüzdeki günlerde Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak eden Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edeceği öğrenildi. (AA)

 

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