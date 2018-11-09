0553 313 94 23
impression

ABD'yi üzecek açıklama! 'Doların tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin'in önümüzdeki dönemde dünyanın süper gücü olacağını ve doların tekelini kaybedeceğini söyledi.

09 Kasım 2018 Cuma 19:00
ABD'yi üzecek açıklama! 'Doların tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin'in uzun dönemde dünya ekonomisinde karar verici bir ülke olacağını belirterek, 'Doların dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor.' dedi.

Budapeşte'de düzenlenen ve 16 bölge ülkesinin yanı sıra Çin Merkez Bankası Başkanı'nın da katıldığı Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Orban, Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin Çin ile ekonomik alanda iş birliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Orban, bugün yeni ve çok taraflı bir dünya ekonomi düzeninin oluştuğunu, Çin'in ise bu düzende önemli bir rol üstlendiğine değinerek, hızlı gelişme gösteren Orta Avrupa ülkelerinin de gelecek 5-10 yılda Avrupa ekonomisinin "motor gücüne" dönüşeceğini belirtti.

"Çin'e ideolojik olarak bakmamalıyız"

Çin ve Orta Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Orban, ''Çin'e ideolojik olarak bakmamalıyız. Faklı olduğumuzu ve ülkelerimizi farklı yönettiğimizi kabul etmeliyiz. Birbirimiz hakkında hüküm vermektense aramızda ortak değerler aramalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Orban, Çin'in uzun dönemde dünya ekonomisinde karar verici bir unsur olacağını, ülkesinin gelecek dönemde de Çin para birimi Yuan cinsi devlet tahvili çıkarmayı planladığına işaret ederek, ''Doların dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor.'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 19:00
  1. Dolar
  2. Çin
  3. ABD
  4. Macaristan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buzdolabı düzeni nasıl sağlanır?
    1. Buzdolabı düzeni nasıl sağlanır?
    2. Atilla Taş cezaevine gönderildi
    3. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    4. Suudiler durulmuyor! Kaşıkçı'nın adını..
    5. Derecik'ten terör örgütü PKK..
    6. Dondurma dişlerine zararlı mı?
    7. Başkan Erdoğan Al-Sarraj'ı kabul etti
    8. Kanepe seçerken...
    9. 'Ancak yersen büyürsün bebeğim'
    10. TSK PKK hedeflerini topa tuttu
    11. OHAL Komisyonu göreve iade edilenler
    12. Kanser hücresini 48 saatte kurutuyor
    13. Rus bakan kirli planı ortaya çıkardı!..
    14. Sampaoli'den Fenerbahçe'ye cevap:..
    15. Küf kokusu ve lekesine çare
    16. Saatte 160 km hızla püskürüyoruz!
    17. Trabzonspor'un Malatya 11'i belli oldu
    18. Çocuk bu, ortalıkta bırakırsanız yutar
    19. 'Ev hanımlığı' kutsal meslek
    20. Eti güzel pişirmenin püf noktası
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!