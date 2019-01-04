ABD'yi şeriat korkusu sardı! Yüzlerce yasa tasarısı hazırlandı

Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü yazısında Amerika'da son günlerde şeriatı engellemeye yönelik bir hareket olduğundan bahsetti. Ülke genelinden 200'den fazla şeriatı engelleyeceği düşünülen yasa tasarısı hazırlandığını ifade eden Turgut, bu olayların ABD'de Müslüman olan Halim Dhanidina'nın en yüksek yargıç olarak atanması sonrası başladığını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa geldiğinden beri Müslüman karşıtı söylemleri aşırı tırmandırdığını ve ona yakın medyanın şeriatı terör örgütü DAEŞ'e dayandırarak sadece kafa kesen barbarlar olarak tanıttığını belirten Turgut, Türkiye'nin bu konuda gerçek İslam'ı ABD'ye anlatmak için bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.



İşte Turgut'un o yazısı;

Amerika'da şeriat karşıtı kanun hareketi

ABD’de ülke genelinde hukuk sisteminde şeriatı engelleme hareketi varmış.

Bu hareket sayesinde Amerika’da çeşitli eyaletlerde 200’den fazla şeriatı engelleyeceği düşünülen yasa tasarısı hazırlanmış ve tartışmaya açılmış.

13 eyalette bu tasarılardan bazıları eyalet meclisinden geçip kanun haline gelmiş.

Bu haberi ben Amerika’da ilk kez bir Müslüman olarak en yüksek yargıç olarak atanan (California Court of Appeals hakimi) Halim Dhanidina’yı takip ederken öğrendim.

Son derce liberal bir eyalet olan Kaliforniya’da Vali Brown onu yargıç olarak atayınca tüm sosyal medyadan hakaretler ırkçı tepkiler ve tehditler yağmış. Onun Müslüman olmasından dolayı şeriatı getireceğini düşünen bazı insanlar panik içinde eylemler filan yapmaya çalışmışlar.

Amerika’da böyle bir olasılık şu anda tabii ki yok, sadece bir yargıcın kanunları istediği gibi değiştirme yetkisi de tabii ki yok. Ama ortada kamuoyunda mantık dışı bir korku var.



DEAŞ’IN VERDİĞİ ZARAR

Bu da doğal çünkü Trump iktidara geldiğinden bu yana Müslüman karşıtı söylemleri öyle tırmandırdı ki, ona yakın medya DEAŞ’e karşı kamuoyu yaratacağım derken şeriatı sadece kafa kesen barbarlar olarak anlattı bu kamuoyuna. Sonuçta kanunlarına göre her Amerikan vatandaşının istediği gibi inanmasının sözde özgür olduğu bu ülkede, eski savcı olan bir insanın yargıç olmasına bile o sadece Müslüman diye karşı çıkanlar da olabiliyor maalesef.

Yaratılan korku ortamı o kadar yaygın ki ortada gerçekten hiç bir gelişme olmadığı takdirde Amerika ölçeğinde 200’ü aşkın şeriatla mücadele yasa tasarısı verilebiliyor; 13 eyalette ise bunlar yasa haline gelebiliyor. Toplum yersiz korkudan iyice mantıksızlaştı.

TÜRKİYE EĞİTİCİ OLABİLİR

Amerikan kamuoyunun DEAŞ’ın gerçek yüzü hakkında eğitilmeye ve İslam'ın gerçekten ne olduğunu, ne anlama geldiğini anlamaya gerçekten büyük ihtiyacı var.

Amerika’daki gerçek Müslümanlar bunu yapmaya uğraşıyorlar ama desteğe de ihtiyaçları var.

Başkan Erdoğan geçen eylül ayında buraya geldiğinde çeşitli ülkelerin Müslümanlarının ona nasıl sevgiyle yaklaştığını gözlerimle gördüm.

Türkiye burada İslam'ın gerçek yüzünü Amerikan halkına anlatmak için bir rol üstlenmeli bence.

Bu hem ABD’nin iç huzuru için hem de global huzur için gerekebilir.