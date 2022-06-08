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Dünya ABD'yi sarsan suikast girişimi
Dünya

ABD'yi sarsan suikast girişimi

ABD’nin Maryland eyaletinde Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh’un öldürmek için evinin yakınlarına gelen ve üzerinde silah, bıçak ve biber gazı bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 20:22:00 -
ABD'yi sarsan suikast girişimi

ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan Chevy Chase’de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh’un evinin yakınlarında silahlı saldırgan alarmı verildi. Polis, Kavanaugh’un evinin yakınlarında üzerinde silah, bıçak ve biber gazı bulunan şüpheli polis tarafından tutuklandı.

Hedefte yargıç vardı

ABD basınında yer alan haberlerde, şüphelinin polise Kavanaugh’u öldürmek için evin yakınlarında bulunduğunu söylediği ifade edilerek, şüphelinin taksiyle Kavanaugh’un evinin bulunduğu bölgeye geldiği aktarıldı.

ABDyi karıştıran suikast girişimi Hedefte Yüksek Mahkeme yargıcı vardı
Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Bugün yaklaşık 01.50 sularında, Yargıç Kavanaugh’un evinin yakınında bir adam tutuklandı. Adam silahlıydı ve Yargıç Kavanaugh’u tehdit etti. Montgomery County Polisi 2. Bölge’ye nakledildi” denildi.

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