ABD'yi sarsan kaza: Helikopterler havada çarpıştı

ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen havacılık kazası bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Hammonton Belediye Havalimanı yakınlarında iki helikopterin havada çarpışması sonucu trajik bir olay yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan resmi açıklamada, kazaya karışan hava araçlarının Enstrom F-28A ve Enstrom 280C tipi helikopterler olduğu belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle düşen helikopterlerin enkazına ulaşan yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan bir diğer kişi ise tedavi altına alındı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, enkazın bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, kazanın oluş nedenine ilişkin Federal Havacılık İdaresi tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.