  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Piyango, bahis ve at yarışı neden haram? Ali Rıza Demircan Hoca yazdı!

Trump Kennedy’nin adını sildirip kendi adını yazdırdı! Tepkiler gecikmedi

Umrede hem Türk kadınına hem ümmete terbiyesizlik: Haram diyor bir de! Sanki Kur’an-ı Kerim’de ayet yazıyor

Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

Fethiye’de Şampiyonlar Ligi final tarifesi: Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyanlar şaşkına dönüyor

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?

Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor!

ABD’nin saldırısında derin şüphe: Önce terörle karıştır sonra müdahale et

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor
Dünya ABD'yi sarsan kaza: Helikopterler havada çarpıştı
Dünya

ABD'yi sarsan kaza: Helikopterler havada çarpıştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'yi sarsan kaza: Helikopterler havada çarpıştı

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen havacılık kazası bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Hammonton Belediye Havalimanı yakınlarında iki helikopterin havada çarpışması sonucu trajik bir olay yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan resmi açıklamada, kazaya karışan hava araçlarının Enstrom F-28A ve Enstrom 280C tipi helikopterler olduğu belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle düşen helikopterlerin enkazına ulaşan yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan bir diğer kişi ise tedavi altına alındı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, enkazın bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, kazanın oluş nedenine ilişkin Federal Havacılık İdaresi tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Amerikan adaletinden Trump'ı saklama çabası
Amerikan adaletinden Trump'ı saklama çabası

Dünya

Amerikan adaletinden Trump'ı saklama çabası

Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği
Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği

Dünya

Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği

Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık
Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık

Dünya

Çalıntı araçla ATM’yi yerinden söktüler Amerikan usulü hırsızlık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23