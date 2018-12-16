0553 313 94 23

ABD'yi resmen tehdit etti! 'Yanlış hesapların kurbanı olursunuz'

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un , ABD'nin üç üst düzey Kuzey Koreli yetkiliye yaptırım uygulamasa sert tepki gösterdi. Kim Jong-un, ABD'nin yaptırım politikasını sürdürmesi halinde yanlış hesapların kurbanı olabileceğini söyledi.

16 Aralık 2018 Pazar 23:24
ABD'yi resmen tehdit etti! 'Yanlış hesapların kurbanı olursunuz'

Kuzey Kore, ABD Hazine Bakanlığının insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesiyle aralarında Devlet Güvenlik Bakanının da bulunduğu üç üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine almasına sert tepki gösterdi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yayımlanan açıklamada, ABD'nin son yaptırımlarının, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefinin önünü sonsuza kadar kapatabileceği" belirtildi.

'Yanlış hesapların kurbanı olabilirler'

Açıklamada, nükleer programından vazgeçmesi için yaptırım baskısını artırmayı ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un rejimini insan hakları ihlalleriyle suçlamayı sürdürmeleri halinde Amerikalı yetkililerin "yanlış hesaplarının" kurbanı olacağı vurgulandı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) hafta başında Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Jong Kyong Thaek, Kore İşçi Partisi Teşkilat ve İdare Departmanı Direktörü Choe Ryong Hae ile partinin Propaganda ve Ajitasyon Departmanı Direktörü Pak Kwang Ho'nun yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Yaptırımların, ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri ve sansür faaliyetlerini anlatan "Kuzey Kore'de Ciddi İnsan Hakları İhlalleri ve Sansür" başlıklı raporu üzerine getirildiği kaydedilmişti.

Ocak ya da Şubat'ta bir araya gelebilirler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıklamıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:24
  1. ABD
  2. Kuzey Kore
  3. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 17 Aralık 2018
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Aralık 2018
    2. Dükkanına pompalı tüfekle saldırdığı..
    3. Yağış nedeniyle dağlık alanda mahsur..
    4. Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere..
    5. Silah kaçakçıları tüfeklerle birlikte..
    6. Cenaze dönüşü feci kaza! Ölüme bile..
    7. Lübnan'da halk sokağa döküldü!
    8. Kırgız yazar Aytmatov Almanya'da anıldı
    9. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    10. Maçın ardından
    11. Korkunç olay! Eşini ve kızlarını..
    12. Trump'tan skandal karar! O askeri..
    13. "Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara..
    14. MKE Ankaragücü'nden ödemelerle ilgili..
    15. ABD'yi resmen tehdit etti! 'Yanlış..
    16. Gürcistan'ın ilk kadın devlet başkanı..
    17. BM Genel Sekreteri'nden Kaşıkçı için..
    18. Vine'ın kurucusu evinde ölü bulundu
    19. Brüksel'de aşırı sağcılar polisle..
    20. Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
    AB'den Türkiye'ye küstah mesaj! "YPG'ye operasyondan endişeliyiz"
    AB'den Türkiye'ye küstah mesaj! "YPG'ye operasyondan endişeliyiz"
    Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD ekonomisi batıyor, 10 yıl sonra...
    Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD ekonomisi batıyor, 10 yıl sonra...
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına geri döndü! Polisin müdahalesi çok sert oldu
    Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına geri döndü! Polisin müdahalesi çok sert oldu