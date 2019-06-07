ABD'yi karıştıran sözler! "Trump'ı hapiste görmek istiyorum" Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Trump'ın görevden alındığını değil, hapse atıldığını görmek istiyorum" dedi.

ABD'de her geçen gün 'Trump nefreti' büyüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Trump'ın görevden alındığını değil, hapse atıldığını görmek istiyorum" ifadelerini kullandı. ABD, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Donald Trump hakkındaki sözlerini konuşuyor. Amerikan basını, Pelosi'nin "Trump'ın görevden alındığını değil, hapse atıldığını görmek istiyorum" dediğini yazdı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin bu ifadeleri Demokrat senatörlerle kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantıda söylediği ifade ediliyor. Pelosi'nin ifadelerine yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump ise, “Elinden geleni yapsın” diyerek, "Ürkek Nancy, Demokratlar'a bile söz geçiremiyor" diye konuştu.

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