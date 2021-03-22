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Dünya ABD'yi karıştıran gelişme! "Bu felaket olur" deyip uyardılar
Dünya

ABD'yi karıştıran gelişme! "Bu felaket olur" deyip uyardılar

ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin azaltılması için Demokratların Beyaz Saray'a yazdığı mektup Cumhuriyetçilerin büyük tepkisini topladı. Bütçeyi azaltmanın "felaket" olacağını savunan Cumhuriyetçiler, "Kötü niyetli Çin faaliyeti ve yasadışı deniz iddialarına yanıt olarak ABD Donanması'nın varlığını genişletmeye çalışırken, dikkate almamız gereken son şey uçak filomuzdaki kesintilerdir" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:14:00 -
ABD'yi karıştıran gelişme! "Bu felaket olur" deyip uyardılar

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek yıl sabit bir Pentagon bütçesi talep etmesi beklenirken bu yılki bütçe tartışma konusu oldu. Demokratlar bütçenin sabitlenmesi bir yana azaltılmasını istiyor. Cumhuriyetçiler Savunma Bakanlığı'nın bütçesini yüzde 3 ila 5 arttırmayı öneriyor.

Mektup tartışmaları alevlendirdi

Geçtiğimiz hafta bir grup Demokrat, Joe Biden'a savunma harcamalarını "önemli ölçüde" kısması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Covid-19 salgınına ayrılan bütçe nedeniyle Pentagon bütçesinin düşürülmesini istedi.

Kaynağın insani yardım, küresel halk sağlığı ve temel araştırmalara ayrılmasının daha fazla getiri sağlayacağı belirtildi. Mektup, savunma bütçesini kırmızı çizgi gören ve artışını isteyen Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.

Cumhuriyetçiler "Kötü niyetli Çin faaliyeti ve yasadışı deniz iddialarına yanıt olarak ABD Donanması'nın varlığını genişletmeye çalışırken, dikkate almamız gereken son şey uçak filomuzdaki kesintilerdir" açıklamasında bulundu.

Ulusal güvenliğin odağının giderek Çin'e yönelmesiyle , Hint-Pasifik Komutanlığı (Indo-Pacom) için artan bütçe talebi dikkat çekiyor.

Cumhuriyetçiler "Yönetim Çin ile rekabet etmek, Rusya'yı caydırmak ve Amerikan liderliğini korumak konusunda ciddiyse, en önemli sınav Biden'in bütçe ibrazında olacaktır" değerlendirmelerinde bulunuyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin (HASC) rütbeli üyesi Mike Rogers geçen hafta yaptığı bir konuşmada şu anda "en büyük endişesinin" Biden'ın yaklaşan savunma bütçesi olduğunu söyledi.

Senatör Wicker: Felaket olur

Sosyal medyadan mektuba tepki gösteren Senatör Roger Wicker, savunma bütçesini kısmanın "felaket" olacağını söyledi. Temsilci Mike Turner "Bu Çin ve Rusya'nın 21. Yüzyılı kendi zevklerine göre şekillendirmesine, müttefiklerimizi ve Amerikan vatanını tehlikeye atmasına izin verecek" dedi.

Bütçenin azaltılması zor görünüyor

Pentagon yetkililerinin, bu yılki fonla karşılaştırıldığında 704 milyar ila 708 milyar dolar arasında 2022 mali bütçesi hazırladıkları bildiriliyor. Demokratların bir savunma bütçesini geçirmek için Cumhuriyetçi oylara ihtiyacı bulunuyor.

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