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Dünya ABD'yi karıştıran F-35 gelişmesi! İptal edebilirler
Dünya

ABD'yi karıştıran F-35 gelişmesi! İptal edebilirler

ABD Kongresindeki Demokratlar, Donald Trump yönetiminin BAE'ye F-35 savaş uçağı satışını durdurmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:28:00 -
ABD'yi karıştıran F-35 gelişmesi! İptal edebilirler

BAE'nin Libya'daki çatışmalardaki rolünü gizlemek için paralı Rus askerleri kullandığı iddiası uzun zamandır ülkedeki gözlemciler tarafından dile getiriliyordu, iddia Pentagon'un raporuyla ABD yönetimi tarafından ilk kez resmi olarak tanındı. Pentagon raporu, ABD'nin Körfez'deki müttefiki BAE ile de ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump yönetiminin Abu Dabi yönetimine 23 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışını durdurmak için kampanya yürütüyor.

Foreign Policy'de yer alan habere göre, Pentagon'un Afrika'daki terörle mücadele operasyonlarından sorumlu başmüfettişi tarafından hazırlanan raporda, BAE'nin Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı güçlere para sağladığı tespitinde bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'in kurucusu olduğu güvenlik şirketi, Rus ordusu ve istihbaratıyla bağlantılı olarak, istikrarsızlık bölgelerinde Rusya'nın çıkarları doğrultusunda operasyonlar yürütmekle suçlanıyor. Kremlin, şirketin devletle bağı olduğunu reddediyor.

Pentagon raporu, ABD'nin Körfez'deki müttefiki BAE ile de ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump yönetiminin Abu Dabi yönetimine 23 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışını durdurmak için kampanya yürütüyor.

BAE'nin Libya'daki çatışmalardaki rolünü gizlemek için paralı Rus askerleri kullandığı iddiası uzun zamandır ülkedeki gözlemciler tarafından dile getiriliyordu, iddia Pentagon'un raporuyla ABD yönetimi tarafından ilk kez resmi olarak tanındı.

 

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Yorumlar

Özcan çolak

BAE sırf bu savaş uçaklarını alabilmek için İsrail’e yanaştı. Ama havasını alacak.
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