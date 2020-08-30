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Dünya ABD’yi karıştıracak açıklama! ‘Rusya aktif müdahale ediyor’
Dünya

ABD’yi karıştıracak açıklama! ‘Rusya aktif müdahale ediyor’

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff, ABD seçimlerinde Rusya’nın aktif müdahalede bulunduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 15:27:00 -
ABD’yi karıştıracak açıklama! ‘Rusya aktif müdahale ediyor’

ABD seçimlerine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff’ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Schiff, Rusya’nın ABD seçimlerine aktif olarak müdahalede bulunan tek olduğunu öne sürdü.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, seçim güvenliğiyle ilgili yaptıkları brifingleri durdurduklarını ve bundan sonra sadece yazılı bildirimlerin olacağını açıklamıştı.

Bu karara Nancy Pelosi ve Schiff, tepki göstererek ortak açıklamada sadece Rusya’nın ABD seçimlerinde aktif müdahale ettiğini belirtildi.

İki isim, Donald Trump, Robert O'Brien ve John Ratcliffe de dahil olmak üzere Trump yönetimi, şeffaf olmak yerine çeşitli ülkelerin ABD seçimlerindeki ve siyasetindeki çıkarlarının denk olduğuna dair yanlış bir düşünceyi yaymaya çalıştığını söyledi.

Beyaz Saray’a mesaj

Ayrıca ikili Beyaz Saray’ı doğru bilgileri sunmalarını ve brifingleri yeniden düzenlemelerini beklediklerini söyledi.

ABD medyasının Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Senato ve Temsilciler Meclisi yetkililerine cuma günü mektup yollayarak kararını duyurdu.

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