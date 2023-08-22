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Dünya ABD'yi hem fırtına hem deprem vurdu
Dünya

ABD'yi hem fırtına hem deprem vurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-22 13:40:00 -
ABD'yi hem fırtına hem deprem vurdu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli fırtınanın ardından bir de depremin meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli fırtınanın ardından bir de depremin meydana geldiği bildirildi.

Tropik fırtına Hilary, Meksika'nın kurak bölgelerini sular altında bıraktıktan sonra California eyaletinin güneyinde kıyılardan dağlık iç kesimlere ve çöllere birçok bölgede şiddetli yağışa neden oldu. Fırtına zayıflamaya başlasa da milyonlarca Güney Californialı bugün sel ve toprak kaymaları olmasını bekliyor.

Flightaware com'a göre, bu sabah San Diego’daki uluslararası havalimanına ve havalimanından 100 iniş ve kalkış da dahil olmak üzere eyaletin güneybatısındaki havalimanlarına ve havalimanlarından iniş ya da kalkış yapması planlanan yaklaşık 400 uçuş iptal edildi veya ertelendi.

California Valisi Gavin Newsom, Güney California'nın büyük bir bölümünde olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden federal kurumlara personel ve malzemeleri bölgeye taşıma emri verdi.

Tropik fırtına Hilary önce dün Meksika'nın batısındaki kurak Baja California yarımadasında karaya vurdu. Bir kişinin boğularak hayatını kaybettiği Baja California'dan sonra fırtına, toprak kayması riskinin yüksek olduğu Amerika sınırındaki Tijuana'ya ilerledi.
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Dün öğleden sonra Güney California şiddetli fırtınanın yanısıra depremle sarsıldı. Los Angeles'ın 130 kilometre kuzeybatısındaki Ojai yakınlarını vuran 5,1 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi. Ventura İlçesi polisine göre depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Öte yandan dün Atlas Okyanusu'ndaki birkaç fırtına sisteminden birinin şiddetlendiği gözlendi. Ulusal Kasırga Merkezi, Tropik Fırtına Emily'nin karadan uzak olduğunu, açık okyanusta batı istikametinde ilerlediğini bildirdi. Karayipler'in doğusundaysa Tropik Fırtına Franklin oluştu. Haiti ve Dominik Cumhuriyeti için uyarılar devreye sokuldu.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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