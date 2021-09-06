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Dünya ABD'yi eleştirmişti! İsrailli Bakan çark etti
Dünya

ABD'yi eleştirmişti! İsrailli Bakan çark etti

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik kararın doğru olduğu ancak yanlış şekilde uygulandığı yönündeki açıklamasından çark etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 18:55:00 -
ABD'yi eleştirmişti! İsrailli Bakan çark etti

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik kararın doğru olduğu fakat yanlış şekilde uygulandığı yönündeki söyleminden çark etti.

Görüşmede, iki bakanın işgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik baskısını gevşetmesi, İran'ın nükleer programı gibi konuları ele aldıkları aktarıldı.

Açıklamada, "Bakan, ABD'nin Afganistan'daki, özellikle olağanüstü tahliye operasyonuyla ilgili çabalarına derin takdirini dile getirdi." cümlesine yer verildi.

Lapid ile Blinken'ın ekim ayında ABD'de görüşmeyi kararlaştırdıkları kaydedildi.

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Lapid, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin doğru bir karar olduğu, ancak yanlış şekilde uygulandığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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