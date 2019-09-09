ABD'yi ayağa kaldıran tehdit: Amerikalılar herkesten daha fazla acı çekecek

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.



Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, ABD'nin barış görüşmelerinden çekilmesi ile ilgili Reuters'a açıklamalarda bulundu.



Amerikalılar'ın görüşmeleri iptal ettiği için herkesten daha fazla acı çekeceğini söyleyen Mücahid, ''Bu karar Amerikanın yaşamlarının ve diğer varlıklarının daha fazla kaybına neden olacak ve ABD er ya da geç müzakerelere dönmek zorunda kalacak.'' dedi.

''Savaşmaya devam edeceğiz''

Taliban Sözcüsü Mücahid, tüm yabancı güçler Afganistan'dan tamamen çekilene kadar, Taliban'ın savaşmaya devam edeceğini söyledi.



Cumartesi günü, Başkan Donald Trump, barış umutlarını görüşmek üzere Afganistan’ın cumhurbaşkanı ve ayrıca Taliban’ın kıdemli liderleriyle görüşmeyi planladığını açıkladı .



Trump, Taliban'ın Perşembe günü NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil 12 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı üstlenmesinin ardından, kararını verdiğini söyleyerek görüşmeleri iptal etti. ABD Başkanı açıklamasında, kendi pozisyonunu güçlendirmek için bu tür saldırıların işe yaramayacağını ve Taliban'ın bu saldırıyla avantajını kaybettiğini kaydetti.

Ağır bilanço

11 Eylül Saldırısı sonrası ABD, 7 Ekim 2001'de Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a yönelik 'terörlemücadele' adı altında Afganistan'ı işgal etti.



İşgalin 10. yılında El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin, Pakistan'ın Abbotabad kentinde 2 Mayıs 2011'de ABD güçleri tarafından öldürüdü.



Afganistan’daki savaşta, 1.400’den fazla koalisyon askeri ve 62.000’in üzerinde Afgan güvenlik görevlisi, 2.400’den fazla ABD askeri ve on binlerce Taliban militanının yanı sıra binlerce Afgan sivil de öldü.



Afganistan'da halen 14 bin civarında ABD askeri bulunuyor.