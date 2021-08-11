ABD'ye yaptırım uygulama kararı aldılar!

Belarus, ABD'nin ülkedeki diplomatik faaliyetlerini azaltmasını talep etiklerini ve ABD'ye yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Belarus'a yönelik 9 Ağustos'ta aldığı yaptırım kararlarını eleştirdi.

Washington'un Belarus'la tüm alanlarda iş birliğini azaltmaya yönelik adımlar attığını belirten Glaz, şu ifadeleri kullandı:

"ABD diplomatik misyonunun Belarus'ta bu kadar çok personel bulundurmasında bir anlam göremiyoruz. Mevcut durumda neyle meşgul olacakları açık değildir. Bu nedenle ABD'nin Minsk'teki Büyükelçilik personelini 1 Eylül'e kadar 5 kişiye düşürmelerini teklif ettik."

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli aşamalar kaydettiğine işaret eden Glaz, "Amerikan tarafının küstah ve açıkça düşmanca eylemleri ise seleflerimizin başarılarını yok etti ve bizi Julie Fisher'ın ülkemize ABD Büyükelçisi olarak atanması için önceden verilmiş onayı geri çekmek zorunda bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan 9 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Belarus'a yönelik çeşitli ekonomik yaptırımların uygulanacağı bildirilmişti.