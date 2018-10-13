ABD'ye yapılan skandal teklif Atina'yı karıştırdı!

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi milletvekili Yorgo Kiriçi, "Hükümetin öyle bir planlaması yok. SYRİZA da kesinlikle mutabık değil. ABD’nin bölgedeki emelleri için Yunanistan’ı saldırı noktası olarak kullanmasına karşıyız" dedi. Parlamento Başkanı Nikos Vuçis, memnuniyetsizliğini "Şaşırdım. Hiç bilmiyordum" sözleri ile dile getirdi. Başbakan Çipras da Kammenos’u arayarak açıklamaları hakkında bilgi istedi. Kammenos dün Twitter hesabında, "Bu üsler zaten faaliyet gösteriyor" diye yazdı.

Helikopter üssü

Buna karşı ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, "Dedeağaç’da ABD helikopter üssü kurulmayacak" diye konuştu. Kammenos, Mattis ile görüşmesinde konuşmasında "Yunanistan ABD’yi diyebilirim ki, yegane stratejik ortak ve müttefik sayıyor. ABD’nin sadece Suda’da (Girit adasındaki ABD deniz üssü) değil, Volos, Larisa ve Dedeağaç’ta da daha kalıcı askeri güçler konuşlandırması Yunanistan için önemlidir" dedi.