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ABD'ye yaklaşan kasırga "Ölümcül seviye"ye çıkarıldı

ABD'nin günler öncesinden uyarılarda bulunduğu Dorian kasırgası, "ölümcül seviye" olarak nitelendirilen Kategori 5'e yükseltildi.

01 Eylül 2019 Pazar 16:35
ABD'ye yaklaşan kasırga "Ölümcül seviye"ye çıkarıldı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından Kategori 5 seviyesine yükseltilen Dorian kasırgası, Bahamalar'a ulaştı.

"Kasırgadan kaçın"

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Abaco ve Grand Bahamas sakinlerini ana adaya gitmeleri, teklikeli ve korkunç kasırgadan kaçmaları ve çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Kaybedilen yaşamlar geri gelmez"

Başbakan Minnis, "Unutmayın ki evler, apartmanlar, yapılar yeniden inşa edilebilir, ama kaybedilen yaşamlar geri gelmez" diye konuştu. Minnis, 73 bin insanın ve 21 bin yapının tehlike altında olduğunu belirtti.

Abaco'nun 55 km doğusunda olduğu belirlenen Dorian kasırgasında rüzgarın saatte 260 km hızla esmesi bekleniyor.

Düne kadar yapılan tahminlerde Dorian'ın Florida eyaletini vuracağını belirtiliyordu ancak, son tahminler kasırganın yönünü kuzeye çevirdiğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:35
  1. Dorian kasırgası
  2. Florida
  3. ABD Ulusal Kasırga Merkezi
  4. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis

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