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ABD'ye uyarı: AB'den şaşırtan 'Venezuela' açıklaması!

Avrupa Birliği, Venezuela'ya karşı askeri müdahaleden kaçınılması uyarısında bulundu. ABD'li politikacıların 'askeri müdahaleyi sık sık gündeme getirmesi sonrası, Avrupa'dan bu açıklamanın gelmesi 'Washington'a bir uyarı olarak yorumlandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 21:56
ABD'ye uyarı: AB'den şaşırtan 'Venezuela' açıklaması!

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, yaptığı açıklamada, Venezeula'daki krizin barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini ve bu hedefe şiddet yoluyla ulaşılamayacağını belirtti.

Kocijancic, "Venezuela'ya askeri müdahaleden kaçınılmalı." dedi.

Ne olmuştu?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 21:56
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