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ABD’ye üç katı ihracat fırsatı için ilk adım atılıyor! Ticarette yeni sayfa

Türkiye, ABD ile ticaretini 20 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkartmak için düğmeye bastı. Ekonomi yönetimi, ihracat rakamlarını yukarı çekmek, dev şirketler de karşılıklı yatırımları artırmak için harekete geçti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:33
ABD’ye üç katı ihracat fırsatı için ilk adım atılıyor! Ticarette yeni sayfa

Hükümet, ABD ile ticareti arttırmak için kolları sıvadı. 20 milyar dolara dayanan ithalat ve ihracatı 75 milyar dolara çıkartmak için elinden geleni yapan ekonomi yönetimi, yoğun bir tempo içerisine girdi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin ABD ile ticaretini üçe katlamak için ürün bazında bir çalışma başlattı. Bakanlık, bu çerçevede ithalat ve ihracat kalemlerini mercek altına alıyor. İş insanları ise sürekli bir araya gelerek karşılıklı yatırımları artırmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) bünyesinde bir çalışma grubu oluşturuldu.

Başkanların onayına sunulacak

Şirket patronları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve danışmanlardan oluşan grup, araştırmalarını tamamlamasının ardından hazırlayacağı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunacak. Erdoğan ile Trump rapora olur verirse, iki ülke arasındaki ticarette yeni bir sayfa açılacak.

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi için harekete geçtiklerini kaydederek, “Yol haritasını hazırlıyoruz” dedi. Yalçındağ, Türkiye ve ABD’nin ekonomik bağlarını güçlendirecek önerilerini Nisan ayında paylaşmayı hedeflediklerini de açıkladı.

İhracat 8,2 milyar doları geçti

Türkiye, 2018 yılında ABD’ye 8 milyar 253 milyon doları aşkın ihracat yaptı. İhracatta öne çıkan ürünler demir-çelik mamulleri ile otomotiv aksam ve parçaları olarak kayıtlara geçti.

Moral veren rakamlar

75 milyar dolarlık ticaret stratejisiyle moral bulan; umutlanan ihracatçılar, hükümetin alacağı tedbirlerin ABD’ye satışlarını arttıracağını dile getiriyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ABD ile 75 milyar dolarlık ticaret yapılmasının önünde bir engel bulunmadığını belirtti.

Akyüz, tanıtım ve satış faaliyetlerine önem verilmesi halinde bu ülkeye 40 milyar dolarlık ihracat yapılabileceğini vurguladı.

Fırsat kapıda

ABD’de ciddi bir potansiyel olduğuna işaret eden Akyüz, şöyle konuştu: “Bu pazarda kozmetik ürünlerimizle, ev eşyalarımızla, elektrikli aletlerimizle, hırdavat çeşitlerimizle, ambalaj malzemelerimizle etkin olabiliriz. 300 milyonu aşkın tüketiciye erişebiliriz. Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Tabii şu anda bölge ülkelere yaptığımız ticaretin gerilemesi, Avrupa’nın durağanlığa gidişi, biz ihracatçıları ABD’ye yöneltiyor. Esasında buraya 20 yıl önce ayak basmalı, Irak ve Almanya’ya yapılan ihracatla yetinmemeliydik.  Okyanusu çoktan geçmeliydik.

ABD’ye yatırım çağrısı

Firmaları ABD’de yatırım yapmaya; müşteri aramaya davet eden Akyüz, ayrıca “Pazarın uzak olmasından, damping soruşturmaları ya da davalarla karşı karşıya kalmaktan çekinilmemeli; korkulmamalı” uyarısı yaptı.

Türkiye’den ABD’ye çıkarma

14-16 Nisan tarihlerinde Washington’da gerçekleşecek 37’nci ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı’na Türkiye’den 300 iş insanı katılacak. Konferansa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da iştirak edecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:33
  1. ABD
  2. ABD ile ticaret
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. Türkiye’nin ABD ile ticareti
  5. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
  6. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK)
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. ABD Başkanı Donald Trump
  9. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ
  10. demir-çelik mamulleri
  11. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
  12. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz
  13. Yeni Akit
  14. Washington
  15. 37’nci ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
  17. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  19. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  20. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

YORUM YAZ

  • AK SNİPERAK SNİPER26 dk önce
    -- bizde petrol yok !-- eee ! -- o zaman ucuz mal verelim ! -- oluuuur , verinde ne verirseniz verin. -- ama bir isim koyalım ! -- koyun.-- ikili ticari anlaşmaları, olsun , -- olsun da, halkınızın bize düşmanlığı ne olacak ! -- onlara aldırmayın, biz onlara da isim koyduk,-- ne koydunuz ! -- koyun ...
  • mustafamustafa1 sa önce
    Ticaret üç kat artarsa bu demektir ki birilerin usa kulluğu da üç kat artacak.Vay geldi yerlilerin başına.Bu şeytan her şeyden kendine pay çıkarır.İthalatımecbur olmadığımız ürünler de emperyal ülkelerle yapmamak lazım.Çin den ithal edilen sarımsağı yiyen(30 yıldan beri ithal edilir) bir toplumdan da fazla bir şey beklemeyelim.Allah mü'min basireti nasib eylesin cümlemize.

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