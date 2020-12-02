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Dünya ABD'ye ters köşe yaptılar! 'Bölgeden çekilmiyoruz'
Dünya

ABD'ye ters köşe yaptılar! 'Bölgeden çekilmiyoruz'

İngiltere'nin Orta Doğu ve Güney Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, ABD'nin aksine Irak'taki İngiliz askerlerini çekmeyeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:49:00 -
ABD'ye ters köşe yaptılar! 'Bölgeden çekilmiyoruz'

Irak'ı ziyaret eden İngiltere'nin Orta Doğu ve Güney Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, ülkesinin Bağdat'tan ayrılmayacağını açıkladı. ABD Savunma Bakan Vekili Miller, 15 Ocak itibarıyla ABD'nin Irak'taki asker sayısını düşüreceklerini duyurmuştu.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki temaslarını tamamlayan İngiltere’nin Orta Doğu ve Güney Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Erbil’i ziyaret etti. Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cleverly, ülkesinin Irak’taki varlığının önemli olduğunu ifade ederek, silahlı milisler konusu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Daha kritik dönemlerde de Bağdat’ta kaldıklarını aktaran Cleverly, “İngiltere’nin bayrağı Bağdat’ta kalmaya devam etmeli. Bağdat’tan daha kötü güvenlik sorunları yaşanan ülkelerden ayrılmadık, Bağdat’tan da ayrılmayacağız” açıklamasında bulundu.

İngiltere’nin Orta Doğu ve Güney Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey, dün Bağdat’ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile bir araya gelmişti. İngiltere heyeti görüşmede, Irak hükümetinin ekonomik ve güvenlik reformları ile ülkede yapılacak erken seçimleri desteklediğini ifade etmişti.

ABD Savunma Bakan Vekili Miller, 15 Ocak itibarıyla ABD'nin Irak'taki asker sayısını düşüreceklerini açıklamıştı.

 

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Yorumlar

Ulvi

Irak, senin 5000 km ötede ne işin var  
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32

allahımdan dilerim abd kanada ingilterede yanardağlar patlar inşallah amin
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