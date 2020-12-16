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Dünya ABD'ye tepki gösterdiler: Kardeş Türkiye'ye uygulanan ambargoları kınıyoruz
Dünya

ABD'ye tepki gösterdiler: Kardeş Türkiye'ye uygulanan ambargoları kınıyoruz

Hamas, ABD yönetiminin, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine sahip olması sebebiyle yaptırım uygulamasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:26:00 -
ABD'ye tepki gösterdiler: Kardeş Türkiye'ye uygulanan ambargoları kınıyoruz

Hamas, ABD yönetiminin, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine sahip olması nedeni ile yaptırım uygulamasını kınadı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Arap ve İslam Devletleriyle İlişkiler Bürosu Başkanı İzzet er-Raşak, "Kardeş devlet Türkiye'ye S-400 sebebiyle uygulanan ambargoları bir kez daha kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı çeşitli savunma sistemlerine sahip olmasının Türkiye'nin hakkı olduğunu belirten Raşak, Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

ABD'nin Arap ve İslam devletlerine karşı yürüttüğü ambargo politikasının bu ülkelerin kendi askeri gücünü oluşturmasına engel olamayacağını söyleyen Raşak, "ABD yönetimi İsrail söz konusu olduğunda ise çifte standart uyguluyor. İsrail, Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına yönelik düşmanlık ederken, ABD işgal güçlerini mali ve askeri olarak destekliyor." dedi.

Ne olmuştu?

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye dün bazı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, ABD yaptırımlarını eleştirerek "(ABD yaptırımları) Elimizin tersiyle ittik. Bu, milli meseledir. Hepimiz bu dik duruşu, onurlu duruşu göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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