ABD'ye sırtını dayayan Yunan vekil cesaretlendi: Ne gece ne de gündüz gelebilirler

Türkiye'den gelen açıklamalara yönelik Yunanistan'ın "net bir pozisyonu" olduğunu söyleyen Dora Bakoyannis; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını işaret ederek, "Türkiye şu anda eşi görülmemiş bir tehditler zirvesinde. Daha önce bu tür söylemleri, özellikle de Cumhurbaşkanı'ndan hiç duymadım" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan yanıt verecek"

Bakoyannis; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hatırlatarak, "Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır. Yunanistan'ın yanıt vermeyeceğini düşünüyorsa yanılıyor" dedi.

Bakoyannis ayrıca, Türkiye'nin, Yunanistan'ın yeni silahlanma programından 'korktuğunu' ve bundan dolayı Türkiye'nin kendisini 'güvensiz hissettiğini' öne sürdü.

"Erdoğan, ABD'ye mesaj vermek istiyor"

Dora Bakoyannis, "hiçbir hükümetin, ülkenin egemenliğinin ihlalini kabul edemeyeceğini" vurgulayarak, "Erdoğan'ın, hem Türk kamuoyuna hem de ABD'ye mesaj vermek istediğini" iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Teknofest Karadeniz'de konuşmuştu. Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine tepki gösteren Cumhurbaşkanı, Atina yönetimini, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyarmıştı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullanmıştı.