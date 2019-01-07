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ABD'ye rakip çıktı! 'Bombaların Anası' tanıtıldı

Çin, "Bombaların Anası" olarak adlandırılan yeni bombasını basına tanıttı. Bombanın, ABD ve Rusya'nın silahlarına kıyasla çok daha güçlü olduğunu öğrenildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:26
ABD'ye rakip çıktı! 'Bombaların Anası' tanıtıldı

Çin'in en büyük silah sanayisi NORINCO Çin yapımı "Bombaların Anası" bombasını ilk kez kamuoyuna tanıttı. Şirket, Çin'deki en güçlü nükleer olmayan bomba olduğunu belirtti.

Pekinli Dongsu Wei'den bir askeri analist yeni bomba ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni üretilen bomba güçlü bir patlama ile, güçlendirilmiş binalar, burçlar ve savunma barınakları gibi güçlendirilmiş yer hedeflerini kolayca ve tamamen tahrip edebilir. Bölge ormanlar gibi engellerle kaplıysa, askerlerin iniş alanlarını temizlemek için de kullanılabilir ” dedi.

Son derece güçlü bir silah

"Mother of All Bombs" (Tüm Bombaların Anası) MOAB son derece güçlü bir silah. İlk kez 2003'de Irak savaşı için geliştirilen bomba, resmi olarak GBU-43 / B Massive Ordnance Air Blast ismiyle biliniyor. Silah, ziyadesiyle psikolojik dehşet yaratmak için kullanıldı. Bununla birlikte MOAB(Mother of the All Bombs) 2003'te savaş alanına taşındıktan sonra hem psikolojik hem de fiziksel olarak ABD ordusuna hizmet etti. Söz konusu bomba yaklaşık 9800 kilo ve GPS yönlendirme mimarisine sahip.

ABD'nin silahından çok daha güçlü

Uzmanlara göre Çin bombası Amerikan bombalarından daha küçük ve hafiftir, bu da H-6K bombardıman uçağına yerleştirilmesine izin verir. Amerikan bombası o kadar büyük ki, daha hızlı uçabilen ve daha iyi hedef alabilen bir bombardıman tarafından değil, büyük bir nakliye uçağı tarafından taşınması gerekiyor.

Amerikan silahlarına cevap olarak, Rusya şok dalgası değil, büyük bir ateş topu oluşturmak için gaz kullanan “tüm bombaların babası” nı geliştirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:26
  1. ABD
  2. Çin
  3. bombaların anası

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