ABD'ye Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıran çıkış: İran tepkisi! Kritik açıklama

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran ile ABD arasında İran Nükleer Anlaşması görüşmelerini yorumladı. Müttefiki ABD'ye tepki gösterdi. Muhalefeti, anlaşmaya dönülmesini istemekle suçladı.

İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetine liderlik eden Başbakan Benjamin Netanyahu bir kez daha İran Nükleer Anlaşması’na karşı çıktı.

Netanyahu, daha önce de İran ve ABD arasındaki nükleer görüşmelerine defalarca kez tepki göstermişti. İran'ı İsrail'de yeni bir holokost yapmak istemekle suçlamıştı.

Bu kez muhalefeti de anlaşmaya destek vermekle suçladı. Başbakan, her fırsatta İran'a verilen bu gücün, nükleer bomba olarak geri dönebileceğini hatırlatıyor.

Öte yandan İran, yaptırımlara karşı ABD ile nükleer anlaşmasını caydırıcı güç olarak kullanmak istiyor. Ülkede artan enflasyona karşı, yaptırımları zengin uranyum yataklarını kullanarak kırmayı hedefliyor.

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