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Dünya O ülkenin Çalışma Bakanı bu çok önemli dedi, işaret etti: bazı mesleklerin icrası için şart! Başladı
Dünya

O ülkenin Çalışma Bakanı bu çok önemli dedi, işaret etti: bazı mesleklerin icrası için şart! Başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 19:07:00 - 2023-06-18 19:10:48
O ülkenin Çalışma Bakanı bu çok önemli dedi, işaret etti: bazı mesleklerin icrası için şart! Başladı

Fransa'nın vatandaşları için çalışma Bakanı Olivier Dussopt ezber bozan açıklama yaptı: Ülke dışından gelen işçilerin belirsizliği nedeniyle şüpheli davranan Fransızlar, yeniden gerçekle yüzleşmeliyiz. Fransa, 2023'ün sonuna kadar Ulusal Meclise sunulması beklenen göç yasa tasarısıyla, konaklama, restoran, sağlık veya inşaat gibi temel sektörlerde oturumu bulunmayan işçilerin de çalışmasına imkan tanımaya hazırlanıyor. Bu konu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fransa Çalışma Bakanı, bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu söyledi

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, ülkesinde bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu belirtti.

Dussopt, Radyo J'de yaptığı açıklamada, özellikle mutfak yardımcılığı veya temizlik gibi mesleklerde, ülke dışından gelen işçilerin oranının ulusal ortalamadan çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Hizmet sektöründe çalışan göçmen oranının yüzde 25 olduğunu ifade eden Dussopt, "Gerçekle yüzleşmeliyiz. Bu meslekler onlarsız olmazdı. Bazı profesyonel sektörler ülkemize göç olmadan işlemezdi." diye konuştu.

Paris'teki restoranlarda yasal iş sözleşmesiyle yıllardır çalışan ancak oturumu bulunmayan kişilerin olduğunu söyleyen Dussopt, sağ partilerin göçmen alımına katı şekilde karşı çıktığını kaydetti.
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Dussopt, "Eğer birkaç hafta içinde (göçmen reformu) konusunda bir uzlaşma sağlanmazsa reformu sunup sunmayacağımızı tekrar ele alacağız." dedi.
Fransız Bakan, Yunanistan'da çok sayıda göçmenin öldüğü tekne kazasının ulusal düzeydeki göç tartışmalarına yön verme olasılığının düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fransa, 2023'ün sonuna kadar Ulusal Meclise sunulması beklenen göç yasa tasarısıyla, konaklama, restoran, sağlık veya inşaat gibi temel sektörlerde oturumu bulunmayan işçilerin de çalışmasına imkan tanımaya hazırlanıyor.

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