ABD'ye karşı birleştiler!

Son dönemde Türkiye’ye yönelik sürdürülen spekülatif ataklara yabancı yatırımcı duyarsız kalmadı. Ülkemizde bulunan on farklı ülkeden Arap iş dünyası temsilcisi dün İstanbul’da bir araya gelerek, destek ve dayanışma çağrısında bulundu. Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik savaşa karşı kısa süre önce ‘Türkiye'deki Yabancı İş Adamları Platformu’nu oluşturan iş dünyası temsilcileri, Türkiye’de her alanda faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 2 bin yatırımcıyı temsil eden dernek kapsamında 5 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık yatırım yapılması hedefleniyor.



10 FARKLI ÜLKEDEN İŞ ADAMI



Platform Sözcüsü Gassan Hitto, platform üyelerinin Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Sudan, Irak ve Yemen gibi 10 farklı ülkeyi temsil ettiğini söyledi. Hitto, "Yıllar önce bizi bu ülkeye yatırıma çeken atmosfer halen sürmektedir, hatta daha da güçlenmiştir" diye konuştu. Gassan Hitto, Türk ekonomisinin dayandığı temellerin ne kadar güçlü olduğunun büyüme rakamlarından görüldüğünü ifade ederek, ekonominin dinamik, hükümetin politikalarının yerinde olduğunu kaydetti. Hitto, özellikle sağlık, tarım, sanayi ve turizmde gerçekleşen büyüme oranlarının yüksek düzeyde olduğunu gördüklerini, bunların krizin geçici olduğunu gösterdiğine işaret ederek, “Türkiye, sahip olduğu altyapı, gençlik oranı, jeopolitik konumu gereği güçlü imkanlara sahip bir ülke. Bu imkanlar krizi fırsatı çevirmek için güç veriyor. Aynı zamanda TL'nin değer kaybetmesinden sonra Avrupa ve Asya borsalarında gördüğümüz düşüşler uluslararası düzeyde Türkiye ekonomisinin konumunu ve önemini gösteriyor" dedi.



HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ



Hitto, Türk ekonomisine karşı başlatılan spekülatif ataklara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, "Biz Türkiye ile aynı gemideyiz. Türkiye'nin istikrarsızlığı kimseye fayda sağlamaz. Türkiye'nin güvenliği sadece Türk vatandaşlarının değil, bölgenin de güvenli olmasıdır" ifadelerini kullandı. Hitto, Türk ekonomisine ilişkin gerçek bilgileri yaymaları gerektiğini belirterek, "Türkiye ekonomisine destek ver", "TL satın al", "Türk malını satın al", "Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne yatırım yap" gibi kampanyalar başlatmaları gerektiğini söyledi.



YATIRIMLAR SÜRECEK



Gassan Hitto, üyelerin yıllardır Türkiye'de olduğunu, 100 milyonları, hatta milyar doları bulan yatırımlarının bulunduğunu aktardı. Bu faaliyetle yetinmeyeceklerini dile getiren Hitto, bundan sonra müessir bir şekilde faaliyetlerine devam edeceklerini, başta Türkiye İhracatçılar Meclisi olmak üzere alakalı kurumlarla iş birliği içinde olacaklarını anlattı. Hitto, son dönemde sürdürülen spekülatif ataklar ile Arap ve diğer yatırımcıların da korkutulmaya çalışıldığını, ancak bunlara kulak asmayacaklarını ve yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı.



ORTAK DİRENİŞ



Toplantıda, değerlendirmelerde bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Arap yatırımcının verdiği desteğin çok önemli olduğuna işaret ederek, “Muhacir kardeşlerimizin burada sadece tüketici olmadıklarını, bu saldırılar karşısında bizimle aynı kaderi paylaşıp ortak istihdam oluşturarak beraber direndiğini görüyoruz” diye konuştu.



İKİ TRİLYON DOLARIN %10’UNU KOLAYLIKLA GETİREBİLİRİZ



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile beraber Arap yatırımcılarla böyle bir platformu teşvik için konuştuklarında Arap paydaşların kendilerine, “Biz kendi ülkelerimizin dışında 2 trilyon dolar yatırımları olan networklerin içerisindeyiz” dediklerini hatırlatan Kınık, şunları kaydetti: “Sözü edilen bu rakamın sadece yüzde 10’unu Türkiye’ye getirebilirsek, ki çok kolay getirebiliriz, bu saldırılar hafifletilebilir.” Türkiye’nin bir fırsatlar ülkesi olduğunu vurgulayan Kınık, “Türkiye’nin malını satacağız. Türkiye’ye yabancı yatırımcı getireceğiz. Türkiye’nin bu anlamdaki çalışmalarına destek olacağız’ diyorlar. Bu çok güzel bir dayanışma” ifadelerini kullandı.